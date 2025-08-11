ۇيالى بايلانىس جۇيەسىن اينالىپ وتەتىن زاڭسىز SIM-بوكس قۇرىلعىسى انىقتالدى
تۇركىستان. KAZINFORM - اتالعان قۇرىلعى قىلمىسكەرلەرگە ءبىر ۋاقىتتا جۇزدەگەن SIM- كارتانى پايدالانىپ، حالىقارالىق شىعىس قوڭىراۋلارىن وزگەرتىپ جىبەرۋگە مۇمكىندىك بەرگەن. بۇل تۋرالى تۇركىستان وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
31-شىلدەدە تۇركىستان وبلىسى پروكۋراتۋراسىنىڭ باستاماسىمەن جانە ۇيلەستىرۋىمەن الماتى قالاسىندا وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ كيبەرپوليتسيا باسقارماسى ارنايى وپەراتسيا جۇرگىزىپ، رەسمي بايلانىس ارنالارىن اينالىپ ءوتىپ، حالىقارالىق قوڭىراۋلاردى باعىتتاۋعا ارنالعان SIM-بوكس - ارنايى جابدىقتىڭ زاڭسىز پايدالانىلۋىن انىقتاپ، جويدى.
اتالعان قۇرىلعى قىلمىسكەرلەرگە ءبىر ۋاقىتتا جۇزدەگەن SIM-كارتانى پايدالانىپ، حالىقارالىق شىعىس قوڭىراۋلارىن وزگەرتىپ جىبەرۋگە مۇمكىندىك بەرگەن.
بۇل ۇيالى بايلانىس وپەراتورلارىنا ايتارلىقتاي ەكونوميكالىق شىعىن كەلتىرەدى جانە قىلمىستىق ارەكەتتەردىڭ ءىزىن جاسىرۋ ءۇشىن پايدالانىلۋى مۇمكىن.
اتالعان فاكت بويىنشا قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 213-بابى 2-بولىگىنە سايكەس سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى.
ۇيىمداستىرۋشى ۇستالدى.
ايتا كەتەلىك بيىل ەلىمىزدە 88 مىڭنان استام تىركەلمەگەن SIM- كارتا تاركىلەندى.