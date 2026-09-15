گيمالاي مۇزدىقتارىنىڭ ەرۋى سوڭعى 10 جىلدا %65 عا جەدەلدەدى
استانا. KAZINFORM - گيمالاي ايماعىنداعى مۇزدىق ماسساسىنىڭ جوعالۋى سوڭعى ون جىلدا بۇرىنعى كەزەڭدەرمەن سالىستىرعاندا %65 عا جىلدامداي تۇسكەن، دەپ حابارلايدى انادولۋ.
بۇل تۋرالى Systemiq كونسالتينگ كومپانياسى مەن ءۇندىستاننىڭ Integrated Mountain Initiative (IMI) ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمى بىرلەسىپ دايىنداعان باياندامادا ايتىلعان.
زەرتتەۋ اۆتورلارى مۇزدىقتاردىڭ جەدەل ەرۋى ايماقتاعى ميلليونداعان ادام ءۇشىن تابيعي اپات قاۋپىن ارتتىرىپ وتىرعانىن ەسكەرتەدى. بۇل ماسەلە 26-تامىزدا قىتاي شەكاراسىنا جاقىن نەپال اۋداندارىندا بولعان سۋ تاسقىنىنان كەيىن قايتادان وزەكتى بولدى. اپاتقا مۇزدىقتىڭ وپىرىلۋى سەبەپ بولۋى مۇمكىن دەگەن بولجام ايتىلدى. تاسقىننان 1300 دەن استام ادام قازا تاپقان.
بايانداماعا سايكەس، گيمالاي ايماعىندا شامامەن 40 مىڭ مۇزدىق بار، الايدا تۇراقتى باقىلاۋ ولاردىڭ نەبارى %0,1 ىنا جۇرگىزىلەدى. ماڭگى توڭنىڭ جاعدايى تۋرالى اقپارات ودان دا از. ونىڭ وزگەرۋى دە تابيعي اپاتتار قاۋپىن كۇشەيتۋى مۇمكىن.
مۇزدىقتاردىڭ ەرۋى وڭىردەن تىس جەرلەرگە دە اسەر ەتۋى ىقتيمال. ساراپشىلار جەتكىزۋ تىزبەكتەرىنىڭ بۇزىلۋى، حالىقتىڭ ءماجبۇرلى قونىس اۋدارۋى جانە گەوساياسي شيەلەنىستىڭ كۇشەيۋىن نەگىزگى قاتەرلەردىڭ قاتارىنا جاتقىزادى.
زەرتتەۋدە ءۇندىستانعا ەرەكشە نازار اۋدارىلعان. گيمالاي ەل اۋماعىنىڭ شامامەن %18 ىن الىپ جاتقانىمەن، تابيعي اپاتتاردىڭ شامامەن %35 ى وسى وڭىردە تىركەلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تاجىكستانداعى مۇزدىقتاردىڭ ەرۋى ورتالىق ازياعا قانداي قاۋىپ توندىرەتىنىن جازدىق.
ونىڭ الدىندا بىلتىر الەمدەگى مۇزدىقتاردا 408 گيگاتوننا مۇز ەرىگەنىن حابارلادىق.
سونداي-اق جاقىندا شۆەيتساريادا اپتاپ ىستىق مۇزدىقتاردىڭ كولەمىن كىشىرەيتىپ، پىشىنەن وزگەرتىپ جاتقانى انىقتالدى.