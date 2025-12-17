11:41, 17 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
ياكۋتيادا اۋا تەمپەراتۋراسى 50- گرادۋسقا دەيىن ءتۇستى
ياكۋتيادا اياز كۇشەيدى. وتكەن تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى 50- قا دەيىن تومەندەدى. ال تاتتين اۋدانىندا اياز 60 گرادۋسقا تايادى.
مەكتەپ وقۋشىلارى قاشىقتان ساباق وقيدى. ايتا كەتەيىك، ياكۋتياداعى ۆەرحويانسك پەن ويمياكون الەمدەگى ەڭ سۋىق ەلدى مەكەندەر سانالادى. بۇعان دەيىن بۇل وڭىرلەردە سىناپ باعاناسى 67 گرادۋسقا دەيىن تومەندەگەن. سينوپتيكتەر الداعى قىس ايلارى ادەتتەگىدەن سۋىق بولادى دەگەن بولجام جاساپ وتىر.
https://24.kz