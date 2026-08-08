ديماشتىڭ يسپانياداعى فاناتتارى 18 مىڭعا جەتتى
استانا. KAZINFORM - ديماش قۇدايبەرگەننىڭ شىعارماشىلىعى يسپانيانىڭ بەدەلدى باسىلىمدارىنىڭ نازارىن تاعى اۋداردى.
ەلدەگى ەڭ ءىرى ۇلتتىق گازەتتەردىڭ ءبىرى - El Mundo جاڭا سانىنىڭ مۇقاباسىنا قازاقستاندىق ءانشىنىڭ سۋرەتىن جاريالاپ، ونىڭ شىعارماشىلىق جولى مەن حالىقارالىق تانىمالدىعىنا ارنالعان كولەمدى ماقالا شىعاردى.
ماقالا اۆتورى، جۋرناليست راكەل ر. ينسەرتيس ديماشتىڭ يسپانياداعى رەسمي فان- كلۋبىنىڭ مۇشەلەرى ماريا حوسە، كريستينا، ليۋيسا جانە اگۋستينمەن سويلەسكەن. ولاردىڭ اڭگىمەلەرى ارقىلى باسىلىم ديماشتىڭ مۋزىكاسى ءارتۇرلى جاستاعى جانە ءتۇرلى سالادا جۇمىس ىستەيتىن ادامداردى قالاي بىرىكتىرگەنىن باياندايدى. جانكۇيەرلەردىڭ ايتۋىنشا، ءانشىنىڭ شىعارماشىلىعى ولاردى الەمنىڭ ءار تۇكپىرىنە ساياحاتتاۋعا ىنتالاندىرىپ، قازاقستاننىڭ مادەنيەتىمەن جاقىنىراق تانىسۋىنا سەبەپ بولعان.
باسىلىم ديماشتىڭ العاشقى شىعارماشىلىق جەتىستىكتەرىنەن باستاپ، 2017-جىلى قىتايداعى Singer شوۋىنا قاتىسۋى مەن ودان كەيىنگى حالىقارالىق تانىمالدىعىنا دەيىنگى جولىنا توقتالعان. El Mundo ءانشىنىڭ ەرەكشە ۆوكالدىق مۇمكىندىكتەرىن، ءتۇرلى مۋزىكالىق جانرلاردا ەركىن ونەر كورسەتۋ قابىلەتىن جانە شەتەلدەگى تىڭدارماندارىنىڭ جىل سايىن ارتىپ كەلە جاتقانىن اتاپ وتكەن.
El Mundo يسپانياداعى Dears قاۋىمداستىعىنا دا ەرەكشە نازار اۋدارعان. باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، ديماشتىڭ رەسمي فان-كلۋبىندا جۇزدەگەن ادام بار. ال ينتەرنەتتەگى قاۋىمداستىقتىڭ سانى شامامەن 18 مىڭ قاتىسۋشىعا جەتكەن.
جانكۇيەرلەردىڭ ءبىر بولىگى ديماشتىڭ شەتەلدەگى كونسەرتتەرىنە تۇراقتى تۇردە بارىپ تۇرادى. ولار ءانشىنىڭ كونسەرتتەرى ءۇشىن ءتۇرلى ەلدەرگە ساپار شەگۋدى ازىلدەپ «ديماش ءتۋريزمى» دەپ اتايدى.
ماقالادا رەجيسسەر داۆيد كوللانتەستىڭ ديماشتىڭ يسپانياداعى جانكۇيەرلەرىنە ارنالعان «Al compلs dە su voz» («ونىڭ داۋىس ىرعاعىمەن» ) دەرەكتى فيلمى دە ءسوز بولعان.
فيلمدە ديماشتىڭ مۋزىكاسى ءارتۇرلى ەلدەردەن شىققان ادامداردى قالاي جاقىنداستىرعانى جانە ولاردىڭ ءومىرىنىڭ ماڭىزدى بولىگىنە اينالعانى كورسەتىلەدى. دەرەكتى كارتينانىڭ كورسەتىلىمى قىركۇيەك ايىنا جوسپارلانعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ديماش DiMENSIONS اتتى جاڭا الەمدىك تۋرنەسىن جاريالاعانىن حابارلاعان ەدىك.