ديماشتىڭ نيۋ-يوركتەگى تاريحي كونسەرتى جايلى دەرەكتى فيلمى كورەرمەنگە جول تارتتى
استانا. KAZINFORM - بىلتىر 5-قازاندا ديماش قۇدايبەرگەن الەمدەگى ەڭ ايگىلى كونسەرتتىك الاڭداردىڭ ءبىرى نيۋ-يورك قالاسىنداعى Madison Square Garden ساحناسىندا ت م د ەلدەرىنەن شىققان العاشقى ءارتىس رەتىندە «Stranger» شوۋىن قويدى.
بۇل تۋرالى dimashnews.com سايتى جازدى.
كونسەرت اياسىندا Madison Square Garden ساحناسىندا العاش رەت قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك گيمنى ورىندالىپ، قازاق تىلىندەگى اندەر شىرقالدى. ولاردىڭ قاتارىندا اۆتورلىق جاڭا تۋىندىسى - «سامعاۋ» ءانىنىڭ تۇساۋكەسەرى دە بولدى.
سونداي-اق ديماش بۇل ساحنادا العاش رەت «Love’s Not Over Yet» تۋىندىسىن ورىندادى. بۇل انگە ەكى مارتە Grammy سىيلىعىنىڭ يەگەرى ۋولتەر افاناسيەۆ سۇيەمەلدەۋ جاسادى.
- كونسەرت باعدارلاماسىندا ەرەكشە ورىن العان «The Story of One Sky» كومپوزيتسياسى كەشتىڭ ەڭ اسەرلى ءارى ەموتسيالىق تۇرعىدان ماڭىزدى بولىمدەرىنىڭ بىرىنە اينالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
Madison Square Garden ساحناسىنداعى بۇل العاشقى قادام ديماش قۇدايبەرگەننىڭ شىعارماشىلىق جولىنداعى ماڭىزدى بەلەس بولىپ، ونىڭ كوپجىلدىق ەڭبەگىنىڭ، كاسىبي دامۋىنىڭ جانە ۇلكەن ارمانىنىڭ جۇزەگە اسۋىنىڭ ايقىن كورىنىسىنە اينالدى.
جاڭا كونسەرتتىك تۋر قارساڭىندا ديماش، ونىڭ كومانداسى مەن وتباسى وسى وقيعاعا باستاۋ بولعان ەڭبەك جولى تۋرالى ەستەلىكتەرىمەن، اسەرلەرىمەن جانە ەموتسيالارىمەن «ارمان تاريحقا اينالعاندا» اتتى دەرەكتى فيلمدە كورسەتەدى.
بۇعان دەيىن ديماشتىڭ لاتىنامەريكالىق جانكۇيەرلەرى قازاق تىلىندەگى حالىقارالىق جوبانى تانىستىردى.