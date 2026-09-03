ديماشتىڭ تازىسى عارىشكەر: ءانشى وعان بۇل اتتى نەگە قويعان
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەازاقستاندا العاش رەت قازاق تازىسى مەن توبەتى كۇنى اتالىپ ءوتىپ جاتىر.
وسىعان وراي Jibek Joly تەلەارناسىنداعى «بۇگىن. LIVe» باعدارلاماسىندا ديماش قۇدايبەرگەننىڭ اكەسى قانات ايتبايەۆ ءانشىنىڭ عارىشكەر اتتى تازىسى جايلى سۇحبات بەردى.
قانات ايتبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ديماش تازىعا بۇل اتتى كەزدەيسوق قويماعان.
- بۇگىنگى مەملەكەت باسشىسى بەكىتكەن ادەمى كۇن - تازى كۇنى قۇتتى بولسىن! قازاقتىڭ ۇلتتىق بولمىسى، ءداستۇرى جاساي بەرسىن دەپ تىلەيمىن. ديماش تازىنىڭ بولمىسىن كورىپ، وتە ۇشقىر، جۇيرىك بولسىن دەگەن نيەتپەن، عارىشتاي جىلدام بولسىن دەپ عارىشكەر دەگەن ات قويعان. سودان بەرى اتى - عارىشكەر،- دەدى قانات ايتبايەۆ.
عارىشكەر العاش كەلگەندە كىشكەنتاي كۇشىك بولعان. ونى ءبىراز ۋاقىت قالادا ۇستاعانىمەن، تازىنىڭ تابيعاتىنا كەڭ دالا الدەقايدا جاقىن ەكەنى بايقالعان. سوندىقتان وتباسى ءيتتى دوستارىنىڭ شارۋاشىلىعىنا اكەلىپ، ەركىن دالادا وسىرۋگە شەشىم قابىلداعان.
قازىر عارىشكەر تۇلكى مەن قويانعا سالىنىپ، اڭشىلىققا باپتالىپ ءجۇر. قانات ايتبايەۆ ونىڭ دالاداعى ەركىن ومىرگە تەز بەيىمدەلگەنىن ايتادى. اڭعا تۇسكەندە شيراق قيمىلداپ، ءوزىنىڭ جۇيرىكتىگىن كورسەتەدى.
- ءبىز عارىشكەردى قالادا ۇستاپ كوردىك، ءبىراق جانارى سولىپ، دالاعا ۇيرەنگەن يت ەكەنى بايقالدى. قازىر دالا توسىندە ەركىن ويناپ، جۇگىرىپ، قويان اۋلاپ ءوسىپ كەلەدى. ونىڭ ۇستاعان اڭىن كورىپ، قۋانىپ قالامىز،- دەدى ول.
قانات ايتبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، عارىشكەردىڭ مىنەزى دە تازىعا ءتان. كوپ ۇرە بەرمەيدى، سابىرلى ءارى موماقان. ءبىراق اڭشىلىق كەزىندە كوزى جايناپ، بار بولمىسى اشىلا تۇسەدى.
- تازى تۇقىمداسى وتە سيرەك ۇرەدى، سابىرلى بولادى. عارىشكەردى قولىمىزعا العالى بەرى ءبىر ۇرگەنىن كورمەپپىن. وتە موماقان، ءبىراق اڭعا تۇسكەندە كوزى جايناپ كەتەدى. اڭشىلىقتا وتە جىلدام، اسىرەسە قىستى كۇنى كەرەمەت كورىنىس،- دەدى قانات ايتبايەۆ.
ديماشتىڭ شىعارماشىلىق ساپارلارى كوپ بولعاندىقتان، عارىشكەردى كۇندەلىكتى قاسىنا ەرتىپ جۇرۋگە مۇمكىندىگى جوق. الايدا ەلگە كەلگەن سايىن ءانشى دالاعا شىعىپ، اتقا ءمىنىپ، ءوزىنىڭ تازىسىنا ارنايى بارىپ تۇرادى.
قازاق حالقى تازىنى ەجەلدەن ەرەكشە باعالاعان. ونىڭ جۇيرىكتىگى مەن اڭشىلىق قابىلەتى كوشپەلى ومىردە ماڭىزدى ءرول اتقارىپ، قيىن كەزەڭدەردە ەلدىڭ كۇنكورىسىنە دە سەپ بولعان. تازىنىڭ وسى قاسيەتتەرى ونى قازاقتىڭ ءداستۇرلى مادەنيەتىنىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالدىردى.
- قازاق تازىنى قاتتى باعالاعان. ونى وتە تازا، قاسيەتتى دەپ ەسەپتەگەن. نەبىر زۇلمات جىلداردا اڭشىلىعىمەن، جۇيرىكتىگىمەن اۋىلداردى اسىراپ قالعان تازىلار بولعان. سول قاسيەتى ءۇشىن قازاق حالقى ونى وتە جاقسى كورەدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، 3 قىركۇيەك - قازاقستاندا العاش رەت قازاق تازىسى مەن توبەتى كۇنى اتالىپ ءوتىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن، ديماش قۇدايبەرگەن قازاق تازىسى كۇنىنە وراي بىرەگەي كادرلار جاريالاعان ەدى.