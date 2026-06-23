ديماشتىڭ قاراپايىمدىلىعى مەن ادامگەرشىلىگىنە ءتانتى بولدىم - قىرعىز ءانشىسى نۋر چولپون
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاندىق ءانشى ءارى كومپوزيتور نۋر چولپون حالىقارالىق اۋديتورياعا تانىلۋىنا ىقپال ەتكەن Voice Beyond Horizon جوباسى، شىعارماشىلىق جولى جانە قازاق- قىرعىز مادەني بايلانىسى تۋرالى وي ءبولىسىپ، سۇحبات بەرگەن. ونەرپازدىڭ ايتۋىنشا، بۇل جوبا ونىڭ حالىقارالىق مانسابىنىڭ باستاۋى بولماسا دا، شىعارماشىلىعىن جاڭا اۋديتورياعا تانىتىپ، جاڭا مۇمكىندىكتەرگە جول اشقان ماڭىزدى كەزەڭ بولدى.
ءانشى ونەر جولىن بالا كەزىنەن باستاعانىن ايتىپ، مۋزىكا مەكتەبىنەن باستاپ كونسەرۆاتورياعا دەيىن كاسىبي ءبىلىم العانىن جەتكىزدى. ول بۇگىندە ءوزىن تەك ورىنداۋشى ەمەس، كومپوزيتور رەتىندە دە تانىتۋدى ماقسات ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. نۋر چولپون ءۇشىن شىعارماشىلىقتاعى باستى ميسسيا - قىرعىز مادەنيەتى مەن ۇلتتىق قۇندىلىقتارىن الەمگە ناسيحاتتاۋ.
سۇحبات بارىسىندا ونەرپاز جوبا نەگىزىن قالاۋشى ديماش قۇدايبەرگەن تۋرالى دا جىلى پىكىر ءبىلدىردى. ونىڭ ايتۋىنشا، ديماش قاتىسۋشىلارعا ءاردايىم قولداۋ كورسەتىپ، تالىمگەر رەتىندە شىعارماشىلىق تۇرعىدان دامۋىنا كومەكتەسكەن. ءانشى اسىرەسە ديماشتىڭ قاراپايىمدىلىعى مەن ادامگەرشىلىگىنە ءتانتى بولعانىن ايتتى.
نۋر چولپون كورەرمەننىڭ ەرەكشە ىقىلاسىنا بولەنگەن اۆتورلىق «كوشپەندىلەر ءبيى» شىعارماسىنىڭ تاريحىنا دا توقتالدى. كومپوزيتسيانىڭ يدەياسى جاپونيادا جۇرگەن كەزىندە تۋىنداپ، كەيىن تولىققاندى تۋىندىعا اينالعان. ءاننىڭ مازمۇنىندا قىرعىز حالقىنىڭ رۋحاني مۇراسى - ماناس ەپوسىنىڭ سارىندارى كورىنىس تاپقان.
ونەرپاز قازاقستانعا جاساعان ساپارلارى تۋرالى دا اسەرىمەن ءبولىستى. ول تۇركىستان، الماتى جانە استانا قالالارىنىڭ وزىندىك ەرەكشەلىگىن اتاپ ءوتىپ، قازاق حالقىنىڭ قولداۋى مەن قوناقجايلىعىنا العىس ءبىلدىردى. ءانشىنىڭ ايتۋىنشا، جوبا كەزىندە دە، ودان كەيىن دە قازاقستاندىق جانكۇيەرلەر تاراپىنان ۇلكەن قولداۋ كورگەن.
سۇحبات سوڭىندا نۋر چولپون بولاشاقتا الەمنىڭ 195 ەلىنىڭ تىلىندە ءان ايتۋ ارمانى بار ەكەنىن ايتىپ، جاڭا شىعارماشىلىق جوبالارعا دايىندالىپ جاتقانىن جەتكىزدى. سونىمەن قاتار ول قازاقستاندىق جانكۇيەرلەرىمەن جاقىن ارادا قايتا جۇزدەسەتىنىن مالىمدەدى.