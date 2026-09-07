KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ديماشتىڭ «AQERKE» ءانى حالىقارالىق جازعى حيت-پارادتىڭ ۇزدىك ۇشتىگىنە ەندى

    استانا. KAZINFORM - ديماش قۇدايبەرگەننىڭ «AQERKE» كومپوزيتسياسى حالىقارالىق Channel R Radio راديوستانسياسى ۇيىمداستىرعان #UltimateSummerCountdown جازعى قورىتىندى رەيتينگىندە ءۇشىنشى ورىن الدى، دەپ حابارلايدى DimashNews.

    в
    Фото: DimashNews

    Channel R - زاماناۋي تانىمال مۋزىكا مەن جاڭا مۋزىكالىق رەليزدەرگە ماماندانعان، تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن ونلاين-راديوستانسيا. ول جارناماسىز حابار تاراتىپ، موبيلدى قوسىمشاسى، سونداي-اق iHeartRadio ،Audacy ،TuneIn جانە Apple Music سەكىلدى ستريمينگتىك پلاتفورمالار ارقىلى الەم تىڭدارماندارىنا قولجەتىمدى.

    #UltimateSummerCountdown جازعى رەيتينگى جاھاندىق تىڭدارمانداردىڭ داۋىس بەرۋى نەگىزىندە جاسالعان. قورىتىندى تىزىمگە بارلىعى 20 كومپوزيتسيا ەندى.

    داۋىس بەرۋ 3-قىركۇيەكتە اياقتالىپ، ونىڭ ناتيجەسى 5-قىركۇيەكتە جاريالاندى.

    - داۋىس بەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا ديماش قۇدايبەرگەننىڭ «AQERKE» ءانى رەيتينگتە ءۇشىنشى ورىنعا يە بولدى. وسىلايشا، كومپوزيتسيا Channel R حالىقارالىق اۋديتورياسىنىڭ باعالاۋى بويىنشا جازعى ماۋسىمداعى ەڭ تانىمال ءۇش ءاننىڭ قاتارىنا ەندى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    رەيتينگتەگى ءار كومپوزيتسيانىڭ ورنى Channel R راديوسىن الەمنىڭ ءار تۇكپىرىنەن تىڭدايتىن اۋديتوريانىڭ بەرگەن داۋىستارى نەگىزىندە انىقتالدى.

    ايتا كەتەيىك، مەكسيكاداعى Dears قاۋىمداستىعىنا ديماش تۋرالى 60 كىتاپ تابىستالدى.

    مادەنيەت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور