ديماشتىڭ «AQERKE» ءانى حالىقارالىق جازعى حيت-پارادتىڭ ۇزدىك ۇشتىگىنە ەندى
استانا. KAZINFORM - ديماش قۇدايبەرگەننىڭ «AQERKE» كومپوزيتسياسى حالىقارالىق Channel R Radio راديوستانسياسى ۇيىمداستىرعان #UltimateSummerCountdown جازعى قورىتىندى رەيتينگىندە ءۇشىنشى ورىن الدى، دەپ حابارلايدى DimashNews.
Channel R - زاماناۋي تانىمال مۋزىكا مەن جاڭا مۋزىكالىق رەليزدەرگە ماماندانعان، تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن ونلاين-راديوستانسيا. ول جارناماسىز حابار تاراتىپ، موبيلدى قوسىمشاسى، سونداي-اق iHeartRadio ،Audacy ،TuneIn جانە Apple Music سەكىلدى ستريمينگتىك پلاتفورمالار ارقىلى الەم تىڭدارماندارىنا قولجەتىمدى.
#UltimateSummerCountdown جازعى رەيتينگى جاھاندىق تىڭدارمانداردىڭ داۋىس بەرۋى نەگىزىندە جاسالعان. قورىتىندى تىزىمگە بارلىعى 20 كومپوزيتسيا ەندى.
داۋىس بەرۋ 3-قىركۇيەكتە اياقتالىپ، ونىڭ ناتيجەسى 5-قىركۇيەكتە جاريالاندى.
- داۋىس بەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا ديماش قۇدايبەرگەننىڭ «AQERKE» ءانى رەيتينگتە ءۇشىنشى ورىنعا يە بولدى. وسىلايشا، كومپوزيتسيا Channel R حالىقارالىق اۋديتورياسىنىڭ باعالاۋى بويىنشا جازعى ماۋسىمداعى ەڭ تانىمال ءۇش ءاننىڭ قاتارىنا ەندى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
رەيتينگتەگى ءار كومپوزيتسيانىڭ ورنى Channel R راديوسىن الەمنىڭ ءار تۇكپىرىنەن تىڭدايتىن اۋديتوريانىڭ بەرگەن داۋىستارى نەگىزىندە انىقتالدى.
ايتا كەتەيىك، مەكسيكاداعى Dears قاۋىمداستىعىنا ديماش تۋرالى 60 كىتاپ تابىستالدى.