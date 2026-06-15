ديماشقا ارنالعان ەرەكشە پورترەت: ءانشى جاس اۆتورلارعا العىس ايتتى
استانا. KAZINFORM - ديماش قۇدايبەرگەن اقتوبەدە ءارتىستىڭ وزىنە ارنالعان اۋقىمدى LEGO- پورترەتتى جاساعان وقۋشىلارمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى dimashnews.
ديماش قۇدايبەرگەن شىعارماشىلىق ىسساپارمەن اقتوبە قالاسىنا باردى. ونەر يەسى «شۇعىلا» بالالار لاگەرىنە بارىپ، وزىنە ارنالعان كولەمدى LEGO-جوبانى جۇزەگە اسىرعان وقۋشىلارمەن جۇزدەستى.
ديماش جوباعا قاتىسقان بەس وقۋشىعا العىس رەتىندە اتالعان لاگەرگە جولداما تارتۋ ەتتى. تابيعات اياسىنداعى تازا اۋا، سپورتتىق بەلسەندى ءىس-شارالار، تاجىريبەلى تالىمگەرلەر مەن دوستىققا نەگىزدەلگەن اتموسفەرا بالالاردىڭ دەمالىسىن ەستە قالارلىقتاي ەتەدى دەگەن سەنىم ءبىلدىرىلدى.
جوبانىڭ يدەياسى مەكتەپتەگى روبوتوتەحنيكا ۇيىرمەسى اياسىندا تۋىنداعان. وقۋ جىلىنىڭ سوڭىندا وقۋشىلار ءداستۇرلى تۇردە قورىتىندى جۇمىستارىن ۇسىناتىن بولسا، بۇل جولى جەكە ەمەس، ۇجىمدىق جوبا ازىرلەۋ جونىندە شەشىم قابىلدانعان. يدەيا باستاماشىسى، پەداگوگ جانالى ماقاتتىڭ ايتۋىنشا، وقۋشىلارعا شابىت بەرەتىن، ۇلگى تۇتاتىن تۇلعا رەتىندە ديماش قۇدايبەرگەننىڭ بەينەسى تاڭدالعان.
- ديماش قۇدايبەرگەنمەن ءبىر اۋداندا وسكەندىكتەن، ونىڭ شىعارماشىلىق جولىن جاقسى بىلەمىن. سوندىقتان وقۋشىلارعا وسىنداي ۇلكەن پورترەت جاساۋ تۋرالى ۇسىنىس ءبىلدىردىم. بۇل يدەيا بالالار تاراپىنان زور قىزىعۋشىلىق تۋدىردى، - دەپ اتاپ ءوتتى روبوتوتەحنيكا ۇيىرمەسىنىڭ جەتەكشىسى.
جوبا ءتورتىنشى سىنىپ وقۋشىلارىمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىلدى. جۇمىس باستالماس بۇرىن وقۋشىلار ءانشىنىڭ ءومىربايانى مەن شىعارماشىلىق جەتىستىكتەرىمەن تانىسىپ، بولاشاق كومپوزيتسيانىڭ نوبايىن ازىرلەپ، LEGO-نىڭ كونسترۋكسياسىن جوسپارلادى. نەگىزگى جۇمىستاردى پەداگوگتەردىڭ جەتەكشىلىگىمەن وقۋشىلار وزدەرى جاسادى.
جوبانى جۇزەگە اسىرۋ بارىسىندا مەكتەپ قورىنداعى ماتەريالدار پايدالانىلىپ، جەتىسپەيتىن LEGO بولشەكتەرى اقتوبە قالاسىنداعى «كەلەشەك» مەكتەپتەرى جەلىسى مەن قالالىق ءبىلىم ءبولىمىنىڭ قولداۋىمەن قامتاماسىز ەتىلدى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، جوبا مۇقيات ۇيلەستىرۋ مەن رەسۋرستاردى ناقتى جوسپارلاۋدى تالاپ ەتكەن. ناتيجەسىندە ەنى شامامەن 1,5 مەتر، ۇزىندىعى 2,5 مەتر بولاتىن كولەمدى كومپوزيتسيا جاسالدى.
جوبانى ىسكە اسىرۋعا شامامەن ءبىر اپتا ۋاقىت جۇمسالدى. وقۋشىلار پەداگوگتەردىڭ باعىت-باعدار بەرۋىمەن بولشەكتەردىڭ ورنالاسۋ ورىندارىن بەلگىلەپ، قۇرىلىم ەلەمەنتتەرىن جۇيەلەپ، كەيىن ولاردى بىرلەسە قۇراستىرىپ، تۇزەتۋلەر ەنگىزىپ وتىردى. بۇل ۇزاق ۋاقىت پەن اسا ۇقىپتىلىقتى قاجەت ەتكەن ەڭبەك بولدى.
پەداگوگتەردىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي جۇمىس بالالاردىڭ موتوريكاسىن، زەيىنى مەن توپپەن جۇمىس ىستەۋ داعدىلارىن دامىتۋعا ەرەكشە ىقپال ەتەدى.
بۇدان بۇرىن ديماش تۋعان جەرى اقتوبەدە كليپ تۇسىرەتىنىن جازعانبىز. سونىمەن قاتار ءانشى ءوزى وقىعان مەكتەبىنە بارىپ، ۇستازدارىن قۋانتقانى حابارلاندى.