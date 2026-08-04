ديماش قۇدايبەرگەن وتباسىن قۇرۋ تۋرالى سۇراققا جاۋاپ بەردى
استانا.قازاقپارات - الەمگە تانىمال قازاقستاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن كوپشىلىكتى قىزىقتىراتىن «قاشان ۇيلەنەسىز؟ » دەگەن ساۋالعا شىنايى جاۋاپ بەردى.
بۇل تۋرالى قىسقا ۆيدەونى جۋرناليست يرينا تەن الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جاريالاعان.
ونەر يەسى بۇل سۇراقتى وزىنە ءجيى قوياتىنىن ايتىپ، ومىرلىك جار تاڭداۋعا اسىقپايتىنىن جەتكىزدى.
«قاي ەلگە بارسام دا، شەكاراداعى پاسپورتتىق باقىلاۋدان باستاپ ماعان: «ديماش، قاشان ۇيلەنەسىڭ؟» دەگەن سۇراق قويادى. ءار نارسەنىڭ ءوز ۋاقىتى بار. ەڭ باستىسى - ومىرلىك جاردى تاڭداۋعا وتە مۇقيات قاراۋ كەرەك دەپ ويلايمىن. كۇشتى سەزىمگە ەرىپ، ءبىر قىزدىڭ تاعدىرىن بۇزىپ الۋدان قورقامىن. سەبەبى مەن قىزدارىمىزدى ەرەكشە قۇرمەتتەيمىن ءارى جوعارى باعالايمىن. سوندىقتان بۇل ماسەلەگە باسقاشا قارايمىن. ۇيلەنگەننەن كەيىن سول اداممەن ءومىر بويى بىرگە بولىپ، بىرگە قارتايىپ، وتباسىن ءدال سونداي نيەتپەن قۇرۋ كەرەك دەپ ەسەپتەيمىن»، - دەدى ديماش.
ءانشىنىڭ بۇل جاۋابى كورەرمەندەردىڭ ىستىق ىقىلاسىنا يە بولىپ، كوپشىلىك ونىڭ وتباسى قۇندىلىقتارىنا دەگەن كوزقاراسىنا جوعارى باعا بەردى.