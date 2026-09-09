ديماش قۇدايبەرگەن: ونەر ادامى قارجىلىق شەشىمدەردى وزگەگە تولىق تاپسىرىپ قويماۋى كەرەك
استانا. KAZINFORM - ونەر ادامى شىعارماشىلىق ەركىندىگىن جانە زياتكەرلىك مەنشىك قۇقىعىن ساقتاۋ ءۇشىن قارجى مەن كەلىسىمشارت ماسەلەلەرىنەن حاباردار بولۋى كەرەك. بۇل تۋرالى ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن Astana Finance Days اياسىنداعى پانەلدىك سەسسيادا ايتتى.
سەسسيا بارىسىندا شىعارماشىلىق يندۋسترياعا ينۆەستيتسيا تارتۋ، ينۆەستورمەن جۇمىس ىستەۋ جانە ونەر ادامىنىڭ زياتكەرلىك مەنشىك قۇقىعىن قورعاۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
ديماشتىڭ ايتۋىنشا، ينۆەستورمەن جۇمىس ىستەۋدىڭ بارلىعىنا ورتاق ءبىر ۇلگىسى جوق. كەيبىر ونەر ادامدارى ينۆەستيتسيا ءۇشىن زياتكەرلىك مەنشىك قۇقىعىنىڭ ءبىر بولىگىن بەرۋگە كەلىسسە، ەندى ءبىرى شىعارماشىلىق ەركىندىگى مەن زياتكەرلىك مەنشىك قۇقىعىن ساقتاۋدى تاڭدايدى.
- بۇل - ءار ونەر ادامىنىڭ جەكە تاڭداۋى. بارلىعىنا بىردەي كەلەتىن ءتاسىل جوق. كەيبىر ونەر ادامدارى ينۆەستيتسيا ءۇشىن زياتكەرلىك مەنشىك قۇقىعىنىڭ ءبىر بولىگىن بەرۋگە كەلىسسە، ەندى ءبىرى شىعارماشىلىق ەركىندىگى مەن زياتكەرلىك مەنشىك قۇقىعىن ساقتاۋدى تاڭدايدى. مەن ەكىنشى جولدى تاڭدادىم. ويتكەنى مەن ءۇشىن شىعارماشىلىق ەركىندىگىمدى دە، زياتكەرلىك مەنشىك قۇقىعىمدى دا ساقتاۋ ماڭىزدى، - دەدى ول.
سوندىقتان ءانشى كەلىسىمشارتتىڭ بارلىق تالابىن تولىق تۇسىنبەيىنشە وعان قول قويمايتىنىن جەتكىزدى.
- ونەر ادامى قارجىلىق ماسەلەلەردى تەك مەنەدجەرگە نەمەسە زاڭگەرگە تاپسىرىپ قويماي، كەلىسىمشارتتىڭ شارتتارىن، تابىستىڭ قالاي بولىنەتىنىن جانە ءوزىنىڭ قۇقىقتارىن جاقسى ءبىلۋى ءتيىس. ءول وز سالاسىنداعى قارجى ماسەلەلەرىنەن حاباردار بولسا، «بۇل جەردە ءتارتىپ وسىنداي» نەمەسە «لەيبلدىڭ تالابى سولاي» دەگەنگە كونە سالمايدى. كەلىسسوز جۇرگىزىپ، ءوزى ءۇشىن قاي تالاپتىڭ ماڭىزدى ەكەنىن، قايسىسىنا كەلىسە المايتىنىن ناقتى ءبىلۋى كەرەك، - دەدى ديماش قۇدايبەرگەن.
ول مۇنداي ءبىلىمدى تەك مەنەدجەر نەمەسە زاڭگەردىڭ مىندەتى دەپ قاراستىرۋ دۇرىس ەمەس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل سالادا ساۋاتتى بولۋ وتە ماڭىزدى. قارجى، كەلىسىمدەر مەن ءتۇرلى تالاپتاردىڭ قالاي جۇمىس ىستەيتىنىن ءبىلۋ قاجەت. بۇل تەك مەنەدجەردىڭ نەمەسە زاڭگەردىڭ جۇمىسى ەمەس. مۇنى ءبىلۋ - ونەر ادامىنىڭ كاسىبي جاۋاپكەرشىلىگىنىڭ ءبىر بولىگى، - دەدى ءانشى.
سونىمەن قاتار ول قازاقستاندىق مادەنيەت، تاريح پەن مۋزىكانىڭ وزىندىك ەرەكشەلىگى حالىقارالىق اۋديتوريا ءۇشىن قىزىقتى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ سوزىنشە، وتاندىق ونەرپازداردىڭ سىرتقى نارىققا شىعۋى ءۇشىن قۇقىقتىق قورعاۋ جانە شىعارماشىلىق يندۋستريانى دامىتۋعا باعىتتالعان ارنايى قورلاردىڭ قولداۋى قاجەت.
- مۇنداي قورلار ينۆەستورلار مەن ونەر ادامدارىنىڭ اراسىن بايلانىستىراتىن كوپىر بولا الادى، - دەدى ديماش قۇدايبەرگەن.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلوردادا Astana Finance Days فورۋمى ءوتىپ جاتىر. بيىلعى ءىس-شاراعا الەمنىڭ 90 ەلىنەن 8 مىڭعا جۋىق قاتىسۋشى تىركەلگەن. فورۋم اياسىندا قازاقستاننىڭ تاۋ-كەن جانە كرەاتيۆتى يندۋستريا سالاسىنداعى جوبالارى شەتەلدىك ينۆەستورلارعا تانىستىرىلىپ جاتىر.