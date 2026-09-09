ديماش قۇدايبەرگەن تانىمال اكتەرگە كولىك مىنگىزدى
استانا. قازاقپارات - ديماش قۇدايبەرگەن قازاقستاندىق اكتەر كەمەڭگەر ورالعا كولىك سىيلادى.
ونەر يەسى قۋانىشتى جاڭالىعىن الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا ءبولىستى.
«مەن ءۇشىن سونداي ەرەكشە كۇن بولدى. تۋعان كۇنىم، پرەمەرانىڭ قۋانىشى… ال سول كۇننىڭ ەڭ ۇلكەن توسىن-سىيى - اعامنىڭ ماعان سىيلاعان كولىگى. اعا، سىزبەن بىرگە جۇرگەن وسى ۋاقىت ىشىندە كوپ نارسە ۇيرەندىم. ءاردايىم قولداۋ كورسەتىپ، سەنىم ءبىلدىرىپ، ەڭبەگىمدى باعالاپ كەلە جاتقانىڭىزدىڭ ءوزى - مەن ءۇشىن ۇلكەن باقىت. بۇل ءسىزدىڭ ماعان دەگەن سەنىمىڭىزدىڭ، ادام رەتىندە، اعا رەتىندە ءاردايىم قولداپ جۇرگەنىڭىزدىڭ بەلگىسى دەپ بىلەمىن. اعايىن، اڭىز ادامنان كولىك الدىم سىيلىققا، قۇتتىقتاپ قويساڭىزدار بولادى!» - دەدى ول.
جەلى قولدانۋشىلارى اكتەردىڭ قۋانىشىنا ورتاقتاسىپ، جىلى لەبىزىن ارنادى:
«قۇتتى بولسىن! استىڭدا توزسىن!»، «ديماشجان ءمارت قوي ءبىزدىڭ، اتىمتاي جومارت»، «ديماش، امان بولشى! ءتىل-كوزدەن امان بولشى»، «قۇتتىقتايمىن!»، - دەلىنگەن قۇتتىقتاۋلاردا.