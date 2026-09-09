KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ديماش قۇدايبەرگەن تانىمال اكتەرگە كولىك مىنگىزدى

    استانا. قازاقپارات - ديماش قۇدايبەرگەن قازاقستاندىق اكتەر كەمەڭگەر ورالعا كولىك سىيلادى.

    ا
    Фото: instagram.com/oralov01/

    ونەر يەسى قۋانىشتى جاڭالىعىن الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا ءبولىستى.

    «مەن ءۇشىن سونداي ەرەكشە كۇن بولدى. تۋعان كۇنىم، پرەمەرانىڭ قۋانىشى… ال سول كۇننىڭ ەڭ ۇلكەن توسىن-سىيى - اعامنىڭ ماعان سىيلاعان كولىگى. اعا، سىزبەن بىرگە جۇرگەن وسى ۋاقىت ىشىندە كوپ نارسە ۇيرەندىم. ءاردايىم قولداۋ كورسەتىپ، سەنىم ءبىلدىرىپ، ەڭبەگىمدى باعالاپ كەلە جاتقانىڭىزدىڭ ءوزى - مەن ءۇشىن ۇلكەن باقىت. بۇل ءسىزدىڭ ماعان دەگەن سەنىمىڭىزدىڭ، ادام رەتىندە، اعا رەتىندە ءاردايىم قولداپ جۇرگەنىڭىزدىڭ بەلگىسى دەپ بىلەمىن. اعايىن، اڭىز ادامنان كولىك الدىم سىيلىققا، قۇتتىقتاپ قويساڭىزدار بولادى!» - دەدى ول.

    جەلى قولدانۋشىلارى اكتەردىڭ قۋانىشىنا ورتاقتاسىپ، جىلى لەبىزىن ارنادى:

    «قۇتتى بولسىن! استىڭدا توزسىن!»، «ديماشجان ءمارت قوي ءبىزدىڭ، اتىمتاي جومارت»، «ديماش، امان بولشى! ءتىل-كوزدەن امان بولشى»، «قۇتتىقتايمىن!»، - دەلىنگەن قۇتتىقتاۋلاردا.

    مادەنيەت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور