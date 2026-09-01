ديماش قۇدايبەرگەن كوستەنكو اتىنداعى شاحتاعا ءتۇستى
استانا. قازاقپارات – 29-تامىزدا شاحتەرلەر كۇنىنە وراي ۇيىمداستىرىلعان كونسەرتتەن كەيىن ديماش قۇدايبەرگەن قاراعاندىداعى Qarmet كومپانياسىنىڭ كوستەنكو اتىنداعى شاحتاسىنا باردى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
ونەر يەسى 700 مەتر تەرەڭدىككە ءتۇسىپ، كەنشىلەردىڭ ەڭبەك جاعدايىمەن تانىستى. وعان سونداي-اق شاحتانىڭ جۇمىسى، زاماناۋي قاۋىپسىزدىك جۇيەلەرى جانە جەر استىنداعى ادامداردىڭ ورنالاسقان جەرىن باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جابدىقتار كورسەتىلدى.
كاسىپورىنعا بارعاننان كەيىن ديماش قۇدايبەرگەن Instagram جەلىسىندە كەنشىلەرمەن كەزدەسۋى تۋرالى جازبا جاريالاپ، ولاردى كاسىبي مەرەكەلەرىمەن قۇتتىقتادى.
«بۇل ماماندىق يەلەرىنە دەگەن قۇرمەتىم زور. سىزدەردىڭ ەڭبەكتەرىڭىز ەرەكشە قۇرمەتكە لايىق! شاحتەرلەر كۇنى قۇتتى بولسىن! دەندەرىڭىزگە ساۋلىق، وتباسىلارىڭىزعا اماندىق، جۇمىستارىڭىزعا قاۋىپسىز اۋىسىم تىلەيمىن! راقمەت، Qarmet!» - دەپ جازدى ونەر يەسى.