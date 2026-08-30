ديماش قۇدايبەرگەن كەنشىلەر كۇنىنە ارنالعان كونسەرتتىڭ حەدلاينەرى بولدى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى قالاسىنىڭ جاڭا الاڭىندا كەنشىلەر كۇنىنە ارنالعان اۋقىمدى مەرەكەلىك كونسەرت ءوتتى. ءىس-شارادا قالا تۇرعىندارى مەن قازاقستاننىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنەن جانە شەتەلدەردەن ارنايى كەلگەن قوناقتار باس قوستى. بۇل تۋرالى dimashnews.com جازدى.
كونسەرتتىك باعدارلاماعا قايرات نۇرتاس پەن ديما بيلان سىندى تانىمال ونەر يەلەرى قاتىستى. مەرەكەلىك كەشتىڭ قورىتىندى بولىمىندە قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى ديماش قۇدايبەرگەن ارنايى باعدارلاماسىن ۇسىنىپ، كورەرمەنگە جۋىردا اياقتالعان Stranger تۋرىنداعى كومپوزيتسيالارمەن قاتار، زاماناۋي مۋزىكالىق پرەمەرالاردى دا تارتۋ ەتتى.
ديماش ءوز ونەرىن Golden كومپوزيتسياسىمەن باستادى. باعدارلاماعا ءانشىنىڭ اعىلشىن جانە قازاق تىلدەرىندەگى اۆتورلىق تۋىندىلارى - Smoke ،Samgau ،Give Me Your Love جانە Unforgettable Day شىعارمالارى دا ەندى.
كونسەرتتىك باعدارلامانىڭ ماڭىزدى بولىگىن كومپوزيتور يگور كرۋتويدىڭ Olimpico ،Ave Maria ،Stranger جانە ليۋبوۆ ۋستاۆشيح لەبەدەي سىندى تۋىندىلارى قۇرادى. ءار كومپوزيتسيا ديماشتىڭ ۆوكالدىق مۇمكىندىكتەرىنىڭ كەڭ اۋقىمىن تانىتىپ، ساحنادا سان الۋان ەموتسيونالدىق اتموسفەرا قالىپتاستىرۋىنا مۇمكىندىك بەردى.
باعدارلاما بارىسىندا وزگە اۆتورلاردىڭ دا تۋىندىلارى ورىندالدى. ديماش ليريكالىق سيپاتتاعى ماحاببات بەر ماعان كومپوزيتسياسىن جانە، ديناميكالىق Weekend ءانىن ورىندادى.
كونسەرتتىڭ ەلەۋلى بولىگى قازاقتىڭ مۋزىكالىق مۇراسىنا ارنالدى. ساحنالىق جاڭا ينتەرپرەتاتسيادا ساكەن سەيفۋلليننىڭ سوزىنە جازىلعان Tau ishinde، دۋرداراز ەشنياز سالا شىعارمالارى، سونداي-اق حالىق اندەرى Aqerke مەن اداي ورىندالدى. زاماناۋي ارانجيروۆكالار، حورەوگرافيالىق قويىلىمدار مەن مۋزىكالىق سۇيەمەلدەۋ ءداستۇرلى سارىنداردى قازىرگى ساحنالىق ەستەتيكامەن ساباقتاستىرا ءتۇستى.
كونسەرتتىك باعدارلامادا ديماشپەن بىرگە كاسىبي مۋزىكانت- اسپاپشىلار دا ونەر كورسەتتى. ۇلتتىق مۋزىكالىق اسپاپتاردا قوبىزشى ولجاس قۇرمانبەك، دومبىراشىلار تەمىرلان ولجاباي مەن ەرنات ناۋرىز ونەر كورسەتتى. مۋزىكانتتار ديماشتىڭ كونسەرتتىك نومىرلەرىنە قاتىسىپ قانا قويماي، جەكە شىعارمالارىن دا ۇسىندى.
كەشتىڭ ەرەكشە ساتتەرىنىڭ ءبىرى - ديماشقا ءداستۇرلى ورنەكپەن كەستەلەنگەن شاپاننىڭ تارتۋ ەتىلۋى بولدى. سىيلىقتى ءانشى ساحناعا ارنايى شاقىرعان جاس قازاقستاندىق ديزاينەر تابىستادى. ديماش ديزاينەرگە ەڭبەگى ءۇشىن ەرەكشە العىسىن ءبىلدىردى.
كەشتىڭ قورىتىندى كومپوزيتسياسىن ءانشى كورەرمەندەر اراسىندا ورىندادى. ساحنادان ءتۇسىپ، كوپشىلىككە جاقىن جەردە ءان شىرقاۋى كونسەرتتىڭ اسەرلى فينالىنا اينالىپ، كورەرمەندەرمەن اراداعى ەرەكشە شىعارماشىلىق بايلانىستى ايقىنداي ءتۇستى.
ايتا كەتەيىك، ديماشتىڭ «Yazgi» ءانى بەلگيا راديولارىندا شىرقالدى.