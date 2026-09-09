ديماش قۇدايبەرگەن: كاسىبي مانساپتى ۇزاق مەرزىمگە جوسپارلاۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - الەمدىك دەڭگەيگە شىعۋدى كوزدەگەن ونەر ادامى قىسقا مەرزىمدى پايداعا ەمەس، ۇزاق مەرزىمدى ماقساتىنا ءمان بەرۋى كەرەك. بۇل تۋرالى الەمدىك ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن Astana Finance Days اياسىنداعى پانەلدىك سەسسيادا ايتتى.
ول سۇحبات بارىسىندا قازاقستاندىق ونەرپازداردىڭ الەمدىك ساحناعا شىعۋى ءۇشىن نە ماڭىزدى ەكەنىنە توقتالدى.
ديماش قۇدايبەرگەننىڭ ايتۋىنشا، ەڭ الدىمەن ونەر ادامى ءوز جولىن تاڭداپ، سوعان سەنۋى كەرەك. قارجىلىق جاعىنان ءتيىمدى كورىنگەن ءار مۇمكىندىك ءۇشىن باعىتىن وزگەرتە بەرۋ ۇزاق مەرزىمدى ماقساتقا كەدەرگى كەلتىرۋى مۇمكىن.
- ءوز جولىڭمەن ءجۇرۋ كەرەك. وزىڭە سەنۋ دە وتە ماڭىزدى. قىسقا ۋاقىتتا قارجىلىق پايدا اكەلەتىن مۇمكىندىك پايدا بولدى ەكەن دەپ باعىتىڭدى وزگەرتە بەرمەۋ كەرەك، - دەدى ول.
ءانشى كاسىبي مانساپتى باسقارۋدا ۇزاق مەرزىمدى جوسپاردىڭ ماڭىزىنا توقتالىپ ءوتتى.
- كاسىبي مانساپتى باسقارۋ دەگەنىمىز - ۇزاق مەرزىمدى ويلاۋ. بۇگىن ءتيىمدى بولىپ كورىنگەنى ءۇشىن ءار ۇسىنىستى قابىلداي بەرۋگە بولمايدى. قانداي ماقساتقا قاراي كەلە جاتقانىڭدى ءاردايىم ەستە ۇستاۋ كەرەك، - دەدى ديماش قۇدايبەرگەن.
ونىڭ پىكىرىنشە، حالىقارالىق دەڭگەيگە شىعۋ ءۇشىن تالانتپەن قاتار وزىنە سەنۋ، ناقتى ماقسات جانە سول باعىتتان اينىماۋ ماڭىزدى.
ايتا كەتەيىك، ديماشتىڭ «AQERKE» ءانى حالىقارالىق جازعى حيت-پارادتىڭ ۇزدىك ۇشتىگىنە ەندى.