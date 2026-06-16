ديماش قۇدايبەرگەن اقتوبەنىڭ ورتالىق ستاديونىندا بەينەبايان ءتۇسىرىپ جاتىر
اقتوبە. KAZINFORM - ورتالىق ستاديونعا جاستار، جانكۇيەرلەر جينالدى. 12800 ورىندىق ستاديون «اقەركە» ءانىن ورىندادى.
اقتوبەدەگى قوبىلاندى باتىر اتىنداعى ورتالىق ستاديونعا جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ستۋدەنتتەرى، وقۋشىلار مەن جانكۇيەرلەر جينالىپ جاتىر. ادامدار تۇستەن باستاپ كەلىپ، الدىن الا ورىن الدى. قانداي دا ىرىكتەۋ، شەكتەۋ بولماي، الاڭعا كەلۋگە مۇمكىندىك جاسالدى.
ديماش قۇدايبەرگەن ورتالىق ستاديوندا حالىق ءانى «اقەركەنى» ورىندادى. ول الدىمەن اقتوبەلىكتەرگە العىسىن ايتىپ، ۇلەس قوسقانى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- جاستار جينالىپتى. بارلىقتارىڭىزدى كورگەنىمە قۋانىشتىمىن. مەن وسى ءساتتى اسىعا كۇتتىم. سىزدەر مەنىڭ ءاردايىم جۇرەگىمدەسىڭدەر. تۋعان جەرگە، كىندىك قانىمىز تامعان جەرگە كەلىپ، سىزدەردىڭ جۇزدەرىڭىزدى كورگەنىمە قۋانىشتىمىن. ساعىندىم. اقتوبەمىز ءۇشىن، قازاقستانىمىز ءۇشىن ەرەكشە، بۇكىل الەم الدىندا ۇيالماي كورەسەتەتىن كليپ بولىپ شىعادى دەگەن ۇمىتتەمىن، - دەدى ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن.
ەسكە سالساق، ديماش قۇدايبەرگەن تۋعان جەرىنە وتكەن اپتادا كەلدى. ديماش ءوزى وقىعان مەكتەبىنە بارىپ، ۇستازدارىن قۋانتتى. سونداي-اق اقتوبەدە ءارتىستىڭ وزىنە ارنالعان اۋقىمدى LEGO- پورترەتتى جاساعان وقۋشىلارمەن كەزدەستى.