ديماش ءوزى وقىعان مەكتەبىنە بارىپ، ۇستازدارىن قۋانتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق تانىمال ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن تۋعان جەرى اقتوبە قالاسىنا بارعان بولاتىن. ول تۋعان جەرىندە كليپ تۇسىرەتىنىن ايتىپ، جانكۇيرەلەرىن قۋانتىپ قويعان ەدى. ال بۇگىن ءوزى ءبىلىم العان مەكتەبىنە تابان تىرەپ، ۇستازدارىنا امانداستى.
- مەكتەپ - بالالىقتىڭ مەكەنى، ال ۇستاز - سول شاقتىڭ ەڭ جارقىن شامشىراعى. بۇگىن № 32-مەكتەپ-گيمنازياسىنا بارىپ، مەنى تاربيەلەگەن ۇستازدارىممەن قاۋىشتىم. ۋاقىت وزگەرەدى، ادام وسەدى، ءبىراق ۇستازعا دەگەن قۇرمەت پەن مەكتەپكە دەگەن ساعىنىش ەشقاشان وزگەرمەيدى، - دەپ جازدى ءانشى الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىنا.
جاقىندا تانىمال ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن نيۋ-يوركتەگى ايگىلى Madison Square Garden ساحناسىندا وتكەن Stranger كونسەرتىنە ارنالعان دەرەكتى فيلمنىڭ ترەيلەرى جاقىن كۇندەرى جاريالاناتىنىن مالىمدەدى.
بىرنەشە كۇن بۇرىن «ديماش قۇدايبەرگەن جانە قازاقستان: مەنىڭ ءومىرىمدى قالاي وزگەرتتى؟» اتتى كىتابىنىڭ اۆتورى ەستەر ۋلماني اقتوبەگە كەلدى. ءانشىنىڭ شۆەيتساريالىق جانكۇيەرىن ۇستازدارى مەن مەكتەپ وقۋشىلارى كۇتىپ الدى.