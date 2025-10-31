15:12, 31 - قازان 2025 | GMT +5
يادرولىق قارۋ تاستالۋى مۇمكىن
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تەز ارادا يادرولىق قارۋدى دايارلاۋدى تاپسىردى. ءبىراق ونىڭ ناقتى قانداي دايارلىقتى مەڭزەگەنى بەيماعۇلىم، تولىق جارىلىس پا، تامالداۋ قۇرالدارىن تەكسەرۋ مە، بەلگىسىز.
«باسقا مەملەكەتتەر دە سىناق باعدارلامالارىن جۇرگىزىپ جاتقاندىقتان، مەن قورعانىس مينيسترلىگىنە يادرولىق قارۋ سىناقتارىن ولارمەن تەڭ جاعدايدا قايتا باستاۋعا پارمەن بەردىم. بۇل ۇدەرىس بىردەن باستالادى»، دەپ مالىمدەدى ول بەيسەنبىگە قاراعان ءتۇنى.
«باسقا مەملەكەتتەر» دەگەنى رەسەي مەن قىتاي بولىپ شىقتى.
«بىزدە باسقا كەز كەلگەن ەلگە قاراعاندا كوبىرەك يادرولىق قارۋ بار. رەسەي ەكىنشى ورىندا، قىتاي − ءۇشىنشى، ءبىراق بەس جىل ىشىندە ول دا بىزگە تەڭەسۋى مۇمكىن» ، دەدى ترامپ.
ابزال ماقاش
Egemen.kz