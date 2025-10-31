ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:12, 31 - قازان 2025 | GMT +5

    يادرولىق قارۋ تاستالۋى مۇمكىن

    ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تەز ارادا يادرولىق قارۋدى دايارلاۋدى تاپسىردى. ءبىراق ونىڭ ناقتى قانداي دايارلىقتى مەڭزەگەنى بەيماعۇلىم، تولىق جارىلىس پا، تامالداۋ قۇرالدارىن تەكسەرۋ مە، بەلگىسىز.

    Трамп
    Фото: Anadolu Ajansi

    «باسقا مەملەكەتتەر دە سىناق باعدارلامالارىن جۇرگىزىپ جاتقاندىقتان، مەن قورعانىس مينيسترلىگىنە يادرولىق قارۋ سىناقتارىن ولارمەن تەڭ جاعدايدا قايتا باستاۋعا پارمەن بەردىم. بۇل ۇدەرىس بىردەن باستالادى»، دەپ مالىمدەدى ول بەيسەنبىگە قاراعان ءتۇنى.

    «باسقا مەملەكەتتەر» دەگەنى رەسەي مەن قىتاي بولىپ شىقتى.

    «بىزدە باسقا كەز كەلگەن ەلگە قاراعاندا كوبىرەك يادرولىق قارۋ بار. رەسەي ەكىنشى ورىندا، قىتاي − ءۇشىنشى، ءبىراق بەس جىل ىشىندە ول دا بىزگە تەڭەسۋى مۇمكىن» ، دەدى ترامپ.

    ابزال ماقاش

    Egemen.kz

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار