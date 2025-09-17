يادرولىق قاقتىعىس قاۋپى قاتتى الاڭداتادى - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - ز ۇلىمدىق پەن مەيىرىمدىلىك تارتىسقا تۇسەتىن شەشۋشى ءساتتىڭ ىقتيمالدىعى سوڭعى ون جىلدا كۇرت ارتقان. بۇل تۋرالى الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارى VIII سەزىنىڭ جالپى وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- دۇنيە ءجۇزىنىڭ ءارتۇرلى ايماعىندا ءجۇرىپ جاتقان گيبريدتى سوعىستاردىڭ مايدان شەبى ايقىن ەمەس. الايدا قيساپسىز ادام شىعىنىنا ۇشىراتىپ، تولاسسىز بوسقىندار نوپىرىنە تۇرتكى بولۋدا. ەكونوميكاعا وراسان زور زالال تيگىزىپ وتىر. يادرولىق قاقتىعىس قاۋپى قاتتى الاڭداتادى. ساراپشىلار زۇلىمدىق پەن مەيىرىمدىلىك تارتىسقا تۇسەتىن مۇنداي شەشۋشى ءساتتىڭ بولۋ ىقتيمالدىعى سوڭعى ون جىلدا كۇرت ارتقانىن ءجيى ايتا باستادى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى وكىنىشكە قاراي، الەمدە كونسترۋكتيۆتى ۇسىنىستاردى ورتاعا سالىپ، ساياسي ۇستامدىلىق تانىتۋدان گورى وشپەندىلىك ءورشىپ، گەوساياسي جىكتىڭ اراسى الشاقتاپ، الەۋمەتتىك شيەلەنىس ودان سايىن ۋشىعىپ بارا جاتقانىن ايتتى.
- مەنىڭ ويىمشا، مۇنداي قيلى كەزەڭدە ديالوگقا شاقىراتىن، ءبىرىن-ءبىرى جاتسىنۋدى دوعارۋعا ۇندەيتىن، حالىقارالىق ارەناداعى ءوزارا سەنىمدى ارتتىراتىن باستى امال رەتىندە كونسترۋكتيۆتى ديپلوماتيا الدىڭعى ورىنعا شىعۋى كەرەك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
استانادا الەمدىك دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزى ءوتىپ جاتىر.
ءىس-شارا بارىسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ ءدىن باسشىلارىن بەيبىتشىلىك ەلشىلەرى دەپ اتادى.