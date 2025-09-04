يادرولىق «ۇشتىك»، جاڭا بۋىن تانكتەرى: بەيجىڭدەگى پارادتا نە كورسەتىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستاعى جەڭىستىڭ 80 جىلدىعىنا ارنالعان ەل تاريحىنداعى ەڭ ءىرى اسكەري شەرۋدە ستراتەگيالىق ماڭىزدى قارۋ-جاراقتىڭ سوڭعى ۇلگىلەرىنىڭ ءبىرقاتارىن كورسەتتى. شەرۋدە العاش رەت ەلدىڭ يادرولىق «ۇشتىگى» تانىستىرىلدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اقپارات اگەنتتىگى.
يادرولىق «ۇشتىك»
قىتاي تولىققاندى يادرولىق «ۇشتىكتى» قالىپتاستىرا وتىرىپ، قۇرلىق، تەڭىز جانە اۋەدەگى ستراتەگيالىق كۇشتەرىن العاش رەت تانىستىردى. ونىڭ قۇرامىنا الىس قاشىقتىققا ۇشاتىن JingLei-1 اۆياتسيالىق زىمىران، JuLang-3 سۇڭگۋىر قايىقتاعى قۇرلىقارالىق بالليستيكالىق زىمىران، DongFeng-61 قۇرلىقارالىق بالليستيكالىق زىمىران، سونداي-اق قۇرلىقتاعى قۇرلىقارالىق بالليستيكالىق زىمىراننىڭ جاڭا ءتۇرى DongFeng-31 كىردى.
كورەرمەندەرگە سونىمەن قاتار ۇشۋ ايماعى بۇكىل عالامشاردى قامتيتىن DongFeng-5C ستراتەگيالىق قۇرلىقارالىق زىمىراندارى، سونداي-اق جوعارى جىلدامدىعىمەن، قارۋ-جاراقتىڭ ەنۋ قابىلەتىمەن جانە دالدىگىمەن ەرەكشەلەنەتىن DF-17 جانە DF-26D گيپەردىبىستىق بالليستيكالىق زىمىراندار تانىستىرىلدى.
ءاربىر اببريەۆياتۋرانىڭ ءوز ماعىناسى بار: YJ - Yingji («بۇركىت سوققىسى»)، DF - Dongfeng («شىعىس جەلى»)، تەڭىزگە نەگىزدەلگەن راكەتالار - JL - Julang («الىپ تولقىن») جانە اۋە نەگىزىندەگى راكەتالار - Jinglei («كۇن كۇركىرەۋى») دەگەندى بىلدىرەدى.
تانىستىرىلعان جۇيەلەردىڭ ىشىندە JL-3 ،JL-1 ،DF-26D ،DF-31BJ ،DF-61 جانە DF-5C بۇرىن قۇپيالانعان بولاتىن. ولاردىڭ ءبىر ۋاقىتتا كورسەتىلۋى يادرولىق «ۇشتىك» قالىپتاستىرۋ اياقتالعانىن كورسەتەدى. بۇل ق ح ر ارسەنالىنداعى بۇرىنعى ولقىلىقتى تولتىردى، ويتكەنى قىتاي ارمياسىندا اۋەدەگى ىقپالدى يادرولىق قارۋى بولعان جوق.
جاڭا بۋىن تانكىلەرى
جاڭا بروندى تەحنيكا ىشىندە بەسىنشى بۋىننىڭ «تيپ-100» نەگىزگى جاۋىنگەرلىك تانكتەرى مەن سول سەرياداعى اتىس قولداۋ ماشينالارى ەرەكشە قىزىعۋشىلىق تۋدىردى.
جويعىشتار جانە ستراتەگيالىق اۆياتسيا
پارادتا العاش رەت قىتايلىق بەسىنشى بۋىن جويعىشتارىنىڭ بارلىق تۇرلەرى - J-20, J-20A، J-20S، J-35A جانە J-35 ءبىر مەزگىلدە كورسەتىلدى. سونداي-اق ستراتەگيالىق بومبالاۋشى ۇشاقتار تانىستىرىلدى.
ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى
ۇشقىشسىز جۇيەلەر سالاسىندا قىتاي اسكەري-اۋە كۇشتەرى وپەراتسيالارىنىڭ جاڭا تۇرلەرىن جۇرگىزۋگە دايىن ەكەنىن تانىتتى. بارلاۋ جانە سوققىعا ارنالعان ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى، قاناتتى ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى، كەمەدەگى ۇشقىشسىز تىكۇشاقتار تانىستىرىلدى.
كيبەرسوعىس جابدىعى
سونداي-اق كولوننادا ۇلتتىق كيبەرقورعانىستى نىعايتۋعا پەن بارلىق سالاداعى وپەراتسيالاردى وتكىزۋدى قامتاماسىز ەتە الاتىن كيبەرسوعىس جۇيەسىنىڭ ءتورت كەشەنى كورسەتىلدى.
راديەلەكتروندىق سوعىس جۇيەلەرى
پارادقا اۋە جانە عارىش قورعانىسىن قامتاماسىز ەتۋگە، جاۋ جەلىلەرىن ىستەن شىعارۋعا جانە ولاردىڭ تسيفرلىق تىزبەكتەرىن جويۋعا قابىلەتتى راديوەلەكتروندىق قارسى تۇرۋ شارالاردىڭ بەس ءتۇرى قاتىستى.
ق ح ر ورتالىق اسكەري كەڭەسى بىرىككەن شتابىنىڭ جەدەل باسقارماسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى گەنەرال-مايور ۋ جەكە اتاپ وتكەندەي، پارادتا قىتاي قارۋلى كۇشتەرى قۇرىلىمىنىڭ جاڭا قۇراستىرىلۋى ۇسىنىلدى، سونداي-اق قۇرلىق، تەڭىز جانە اۋەدەگى ستراتەگيالىق قارۋ، گيپەردىبىستىق جانە دالدىگى جوعارى سوققى قارۋى، ۇشقىشسىز اپپاراتتاردىڭ كەيبىر تۇرلەرى العاش رەت تانىستىرىلدى.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ اسكەري پارادتى تاماشالاعانىن جازعان بولاتىنبىز.
