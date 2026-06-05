مىڭداعان تەڭىزشىنىڭ مۇڭى: مينالار جارىلىپ، زىمىراندار اتقىلاپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - يران مەن ا ق ش اراسىنداعى شيەلەنىسكە بايلانىستى ورمۋز بۇعازى بۇعاتتالىپ تۇر. بۇعازدىڭ ءبىر بولىگىن يران جاۋىپ تاستاسا، بۇعازدىڭ مۇحيتقا شىعار تۇسى مەن اۋقىمدى بولىگىن ا ق ش بۇعاتتاعان.
يران بۇعازدان وتەتىن كەمەلەردەن اقى الۋعا نيەتتى. ال ا ق ش يراننىڭ مۇنايىن تاسىمالداۋعا كەدەرگى جاساۋ ماقساتىندا تانكەرلەردى توقتاتۋدا. بۇل تەكەتىرەستىڭ سالدارىن بۇعازداعى مىڭداعان تەڭىزشى سەزىنۋدە.
ناۋرىزدىڭ باسىنان باستاپ بۇعازدا جانە بۇعاز ماڭىندا 20 مىڭعا جۋىق تەڭىزشى بۇعاتتالىپ قالدى. كەمەلەردىڭ ءبىرى بۇعازدان شىعا الماسا، ەندى ءبىرى كەرىسىنشە بۇعازعا كىرۋ مۇمكىندىگىن كۇتۋدە. الەمدەگى مۇناي مەن گازدىڭ 20 پايىزى وتەتىن سۋ جولى بۇگىندە مىڭداعان ادام ءۇشىن ءۇمىت پەن كۇدىكتىڭ قاقپانىنا اينالدى.
يران بۇعازدىڭ ءبىر بولىگىنە تەڭىز مينالارىن ورناتتى. سالدارىنان تانكەرلەر بۇعازدان وتۋدە ۇلكەن قاۋىپكە تاپ بولۋدا. تەڭىز مينالارى داۋىل اسەرىنەن جانە تولقىننان باسقا ايماقتارعا دا اعىپ كەتىپ جاتىر. مينالار ومان ماڭىنان، تۋريستىك جاعاجايلاردان دا بايقالۋدا.
حالىقارالىق تەڭىز ۇيىمىنىڭ مالىمەتىنشە، ورمۋز بۇعازىندا 1600 گە جۋىق كەمە تۇرىپ قالعان. BBC ارناسى بۇعازداعى ءبىرقاتار كەمەنىڭ كاپيتانى مەن ەكيپاج مۇشەلەرىنەن پىكىر الدى. بانگلادەشكە تيەسىلى Banglar Joyjatra كەمەسى تىڭايتقىش تاسۋمەن اينالىسادى. سوعىس باستالعان ساتتە كەمە بۇعازدا بولعان. سول ساتتەن بەرى بۇعازدان بىرنەشە مارتە شىعۋعا تىرىسسا دا، بارلىق ارەكەتى ءساتسىز اياقتالعان. 8-ءساۋىر كۇنى Banglar Joyjatra كەمەسى مەن 4 تانكەر بۇعازدان شىعۋعا ارەكەتتەندى. الايدا يران اسكەرى كەمەلەردىڭ توقتاۋ كەرەكتىگىن ايتىپ، ەسكەرتۋ جاساعان جانە قارۋ قولداناتىنىن ايتىپ، سەس كورسەتكەن.
مىڭداعان كەمە اشىق سۋ ايلاقتارىندا نەمەسە پورت ماڭىندا تۇر. ازىق-تۇلىك ماسەلەسى وتە وزەكتى دەيدى تەڭىزشىلەر. Banglar Joyyatra كەمەسىنىڭ مەحانيگى راشەدۋل حاساننىڭ سوزىنشە، سۋ باعاسى شارىقتاپ كەتكەن. سوعىسقا دەيىن 180 توننا سۋدى 2000 دوللارعا ساتىپ السا، قازىرگى ساتتە 180 توننا سۋ 11 مىڭ دوللارعا جەتتى دەيدى ول. سۋ باعاسى ءالى دە شارىقتاي بەرمەك. ويتكەنى اۋا رايى جازدىڭ كەلۋىنە بايلانىستى اپتاپتى كەزەڭگە ۇلاستى. مامىر ايىندا ورتاشا تەمپەراتۋرا 30 گرادۋس بولسا، جازدا 45 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلمەك. سايكەسىنشە سۋ تۇتىنۋ دەڭگەيى دە ارتادى. بۇل سۋ باعاسىن تاعى دا شارىقتاتادى دەيدى ساراپشىلار.
حالىقارالىق تەڭىز ۇيىمىنىڭ مالىمەتىنشە، سوعىس باستالعالى بەرى بۇعازداعى 39 كەمەگە شابۋىل جاسالعان. 11 تەڭىزشى وپات بولعان. تەڭىزشىلەر يراننىڭ اراب ەلدەرىن اتقىلاعان دروندارى مەن زىمىراندارىن دا، ا ق ش- تىڭ توپ بولىپ ۇشقان بومبالاۋشى ۇشاقتارىن دا سان مارتە كورگەنىن ايتۋدا. سوعىس باستالعالى بەرى ا ق ش- تىڭ بۇعازداعى سۇڭگۋىر قايىقتارى دا بىرنەشە مارتە بوي كورسەتكەن. تەڭىزشىلەر ا ق ش- تىڭ بىرنەشە يراندىق كەمەگە سوققى جاساعان ساتىنە دە الىستان كۋا بولعان.
بۇعازدا يراننىڭ جىلدام قوزعالاتىن قايىقتارى باقىلاۋ ورناتۋعا تىرىسۋدا. ولار داۋىس كۇشەيتكىشپەن كەمەلەرگە ەسكەرتۋ جاساۋدا. كەي ساتتە ا ق ش- تىڭ اسكەري كەمەلەرى ماڭىزدى تانكەرلەردى قورعاپ، بۇعازدان الىپ شىققان ساتتەر دە بار دەيدى كۋاگەرلەر.
Kpler دەرەگىنشە، 28-اقپاننان بەرى بۇعازدان 750 گە جۋىق كەمە وتكەن. كەي كەمەلەر يرانعا سالىق تولەپ، بۇعازدان وتسە، ەندى ءبىرى ا ق ش- تىڭ قولداۋىمەن بۇعازدان شىققان. ال وزگە مىڭداعان كەمەلەر مەن تەڭىزشىلەر شيەلەنىستىڭ اياقتالار ءساتىن كۇتىپ تۇر.
Mezgil.kz