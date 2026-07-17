ميانما جاعالاۋىندا 500 دەن استام جولاۋشى مىنگەن ەكى كەمە ءىز-ءتۇزسىز جوعالدى
استانا. KAZINFORM - بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ حالىقارالىق كوشى-قون ۇيىمى (ح كۇ ) مەن ب ۇ ۇ-نىڭ بوسقىندار ءىسى جونىندەگى جوعارعى كوميسسارى باسقارماسى (ب ج ك ب) ميانما جاعالاۋىندا بورتىندا 500 دەن استام ادام بولعان ەكى كەمەنىڭ سۋعا كەتكەن بولۋى مۇمكىن دەگەن اقپاراتقا الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى ب ۇ ۇ جاڭالىقتار قىزمەتى.
الدىن الا مالىمەتكە سايكەس، ەكى كەمە دە ماۋسىم ايىنىڭ سوڭىندا ميانمانىڭ راكحاين شتاتىنان جولعا شىققان. جولاۋشىلاردىڭ باسىم بولىگى - روحيندجا حالقىنىڭ وكىلدەرى. ولاردىڭ اراسىندا بانگلادەشتىڭ كوكس-بازار وڭىرىندەگى بوسقىندار لاگەرلەرىنەن كەلگەن ادامدار دا بولعان.
شامامەن 250 ادام وتىرعان العاشقى كەمەمەن بايلانىس جولعا شىققاننان كەيىن كوپ ۇزاماي ۇزىلگەن. ال ەكىنشى كەمەدە 280 گە جۋىق ادام بولعانى ايتىلادى. ول 8 -شىلدەدە ميانمانىڭ ايەياۆادي ءوڭىرى جاعالاۋىندا سۋعا كەتكەن بولۋى مۇمكىن.
كەمەلەردىڭ اپاتقا ۇشىراعانى مەن قازا تاپقاندار سانى ازىرگە رەسمي تۇردە راستالعان جوق. سوعان قاراماستان، ب ۇ ۇ اگەنتتىكتەرى ادام شىعىنىنىڭ اۋقىمدى بولۋى ىقتيمال ەكەنىن مالىمدەدى.
ۇيىمداردىڭ مالىمەتىنشە، ادامدار تەڭىزگە ءجۇزۋ ماۋسىمى قولايسىز كەزەڭدە شىققان. سوڭعى ۋاقىتتا ايماقتا تولاسسىز جاۋعان جاڭبىر مەن سۋ تاسقىنى تەڭىزدەگى جاعدايدى ودان ءارى كۇردەلەندىرگەن.
ەگەر بۇل اقپارات راستالسا، بيىل اندامان تەڭىزى مەن بەنگال شىعاناعىندا حابار- وشارسىز كەتكەن نەمەسە قازا تاپقان ادامدار سانى ايتارلىقتاي ارتادى. ولاردىڭ قاتارىندا روحيندجا بوسقىندارى مەن بانگلادەش ازاماتتارى بار.
ب ۇ ۇ مالىمەتىنشە، بۇل جاعداي ميانماداعى ۇزاققا سوزىلعان قاقتىعىس، ءماجبۇرلى قونىس اۋدارۋ جانە روحيندجا قاۋىمداستىعىنا ارنالعان ۇزاق مەرزىمدى شەشىمدەردىڭ جوقتىعىنىڭ سالدارىن كورسەتەدى.
ۇيىمدار ميانماداعى گۋمانيتارلىق احۋالدىڭ ناشارلاۋى مەن بانگلادەشتەگى بوسقىندار لاگەرلەرىندەگى مۇمكىندىكتەردىڭ شەكتەۋلى بولۋى ادامداردى قاۋىپ-قاتەرگە قاراماستان تەڭىز ارقىلى قاشۋعا ماجبۇرلەپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار، بۇل وقيعا ادام ساۋداسىمەن جانە زاڭسىز كوشى-قوندى ۇيىمداستىراتىن قىلمىستىق توپتاردىڭ بەلسەندىلىگىنىڭ ءالى دە جوعارى ەكەنىن اڭعارتادى.
ب ۇ ۇ ح ك ۇ مەن ب ج ك ب حالىقارالىق قاۋىمداستىقتى ادام شىعىنىن بولدىرماۋ ءۇشىن وڭىرلىك ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتۋگە شاقىردى. ۇيىمدار ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارىن كەڭەيتۋدى، بوسقىندارعا حالىقارالىق قورعاۋ تەتىكتەرىن قامتاماسىز ەتۋدى جانە ادام ساۋداسى مەن زاڭسىز كوشى-قونعا قارسى كۇرەستى كۇشەيتۋدى ۇسىندى.
سونداي-اق ب ۇ ۇ بانگلادەشتىڭ روحيندجا بوسقىندارىن قابىلداپ وتىرعان كۇش-جىگەرىن جوعارى باعالاپ، حالىقارالىق قاۋىمداستىقتى بوسقىندار مەن ولاردى قابىلداۋشى قاۋىمداستىقتارعا قولداۋ كورسەتۋدى جالعاستىرۋعا ۇندەدى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن جەرورتا تەڭىزىن كەسىپ وتپەك بولعان 11 زاڭسىز ميگرانت قازا تاپقان بولاتىن.