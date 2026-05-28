نيۋ-يوركتە ديماش قۇدايبەرگەننىڭ قۇرمەتىنە مەرەكەلىك ءىس-شارا ءوتتى
استانا. KAZINFORM - مانحەتتەننىڭ قاق ورتاسىنداعى تايمس-سكۆەردە قازاقستاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەنگە ارنالعان مەرەكەلىك LED ەكراندار تاعى دا ىسكە قوسىلدى، دەپ حابارلايدى dimashnews.
الەمنىڭ ءارتۇرلى ەلدەرىندەگى ءانشىنىڭ جانكۇيەرلەرى بىرنەشە جىل قاتارىنان نيۋ-يوركتىڭ ءدال جۇرەگىندە وسىنداي ەرەكشە قۇتتىقتاۋ ءىس-شارالارىن ۇيىمداستىرىپ كەلەدى.
بيىل امەريكالىق Dears قاۋىمداستىعى جاڭبىرلى اۋا رايىنا قاراماستان، ديماشتىڭ 32 جاسقا تولۋىن اتاپ ءوتۋ ءۇشىن باس قوستى.
جانكۇيەرلەر تايمس-سكۆەرگە جينالىپ، مەرەكەلىك ەكرانداردى تاماشالاپ، ەرەكشە ءساتتىڭ قۋانىشىن بىرگە ءبولىستى.
سونىمەن قاتار، ديماش ىزگى نيەت ەلشىسى بولىپ تابىلاتىن حالىقارالىق كوشى-قون ۇيىمىنىڭ قايىرىمدىلىق باستاماسىنا US Dears قوسىلدى. بۇعان دەيىن ونەرپاز گۋمانيتارلىق ميسسيا اياسىندا بانگلادەشكە بارىپ، ءماجبۇرلى قونىس اۋدارۋشىلار لاگەرىندە بولىپ، قولداۋعا مۇقتاج جاندارمەن كەزدەسكەن ەدى.
Dears قاۋىمداستىعى ديماشتىڭ شىعارماشىلىعى مەن قوعامدىق قىزمەتى ارقىلى ناسيحاتتاپ جۇرگەن مەيىرىمدىلىك، ءوزارا قولداۋ جانە بىرلىك يدەيالارىن قولداۋدى جالعاستىرىپ كەلەدى.
وسىعان دەيىن بەلگيادا ديماش قۇدايبەرگەننىڭ شىعارماشىلىعىنا ارنالعان ارنايى راديوباعدارلاما ەفيرگە شىققانى تۋرالى جازدىق.