نيۋ-يوركتەگى ايگىلى ءزاۋلىم عيماراتقا ورمەلەگەن جۇپ سوت الدىندا جاۋاپ بەرەتىن بولدى
استانا. KAZINFORM - نيۋ-يوركتەگى Empire State Building ءزاۋلىم عيماراتىنا ورمەلەگەن رەسەيلىك جۇپ قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى، دەپ حابارلايدى NBC News.
مانحەتتەن اۋداندىق پروكۋراتۋراسى بەرگەن قىلمىستىق شاعىمعا سايكەس، 33 جاستاعى انجەلينا نيكولاۋ مەن 32 جاستاعى يۆان كۋزنەتسوۆقا قوعامدىق قاۋىپسىزدىككە قاۋىپ ءتوندىرۋ، مۇلىككە ەكىنشى دارەجەلى قىلمىستىق زيان كەلتىرۋ جانە شامامەن 450 مەترلىك عيماراتقا ورمەلەۋ ءىسى بويىنشا ايىپ تاعىلدى.
قارا كوستيۋم مەن ماسكا كيگەن جۇپ عيماراتقا ورمەلەپ، ارتىنشا انتەنناعا «ماحاببات كۇشى بيلىككە دەگەن قۇشتارلىقتى جەڭگەندە، الەمدە تىنىشتىق ورنايدى» دەگەن جازۋى بار جالاۋ ءىلدى.
ەكەۋى دە كىناسىن مويىندامادى. ولاردىڭ ءىسى كەپىلدىكپەن بوساتۋعا مۇمكىندىك بەرمەيدى، سوندىقتان ولار سوتقا دەيىن قاماۋدا ەمەس، باقىلاۋدا بولادى.
ولاردىڭ ادۆوكاتى دجەيسون كرينسكيي كليەنتتەرىنىڭ باسقالارعا ەشقانداي قاۋىپ توندىرمەگەنىن ايتىپ، ولار عيماراتقا ورمەلەگەندە جەلدىڭ جىلدامدىعى «وتە تومەن» بولعانىن اتاپ ءوتتى. ول سونداي-اق ەكەۋىنىڭ Empire State Building- ءتىڭ باقىلاۋ الاڭىنىڭ جالعا الۋشىلارىنا، كەلۋشىلەرىنە نەمەسە قوناقتارىنا ەشقانداي قاۋىپ تونبەيدى» دەگەن مالىمدەمەسىنە سىلتەمە جاسادى.
شاعىمدا ايتىلعانداي، Empire State Building عيماراتىنىڭ قاۋىپسىزدىك قىزمەتى شامامەن ساعات 11:15 تە پوليتسياعا عيمارات شاتىرىنداعى انتەننا اۋماعىندا قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنىڭ بۇزىلۋى مۇمكىن ەكەنى تۋرالى حابار بەرگەن. انتەنناعا جەتۋ ءۇشىن بىرنەشە شەكتەۋلى ايماقتان ءوتۋ قاجەت بولعان. اتاپ ايتقاندا، 103-قاباتقا تەك 102-قاباتتاعى كۇزەتىلەتىن ەسىك ارقىلى وتەتىن ارنايى رۇقسات كارتاسى بار ادامدار عانا كىرە الادى.
شاعىمدا ايتىلعانداي، پوليتسيا حابار تاراتۋ انتەنناسى ورنالاسقان 104-قاباتقا اپاراتىن ەسىكتىڭ قۇلپى بۇزىلعانىن انىقتاعان. سونىڭ سالدارىنان شامامەن 2 مىڭ دوللار كولەمىندە ماتەريالدىق شىعىن كەلگەن.
سونداي-اق قۇجاتتا انتەننانىڭ ادام اعزاسىنا زيان كەلتىرۋى مۇمكىن جوعارى جيىلىكتى راديوسيگنالدار شىعاراتىنى ايتىلعان. وسىعان بايلانىستى نيۋ-يورك پوليتسياسىنىڭ جەدەل قىزمەتى وقيعا ورنىنا جەتكەنگە دەيىن بيلىك وكىلدەرى انتەننانى ۋاقىتشا وشىرۋگە ءماجبۇر بولعان. بۇل پروتسەسس شامامەن 30 مينۋتقا سوزىلعان.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، نيكولاۋ مەن كۋزنەتسوۆ حابار تاراتۋ انتەنناسىنىڭ ۇستىندە نەمەسە ونىڭ ماڭىندا قالىپ قويعان. ولاردى ول جەردەن ءتۇسىرۋ وڭاي بولماعان. وسىلايشا ولار پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ومىرىنە ەلەۋلى ءقاۋىپ توندىرگەن. بۇل تۋرالى قىلمىستىق شاعىمدا ايتىلعان.
بۇعان دەيىن انجەلا نيكولاۋ مەن يۆان كۋزنەتسوۆ 2022-جىلى بىرنەشە اي الماتىدا تۇرعان. وسى قالادا ولار فوتوگراف الەكساندر كۋزنەتسوۆپەن بىرگە «نۇرلى تاۋ» تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ شاتىرىندا تۇسىرىلگەن پانورامالىق ۆيدەوسىمەن كەڭىنەن تانىلعان بولاتىن. ولاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءزاۋلىم عيمارات ەرەكشە ساۋلەتى مەن ىلە الاتاۋىنا اشىلاتىن اسەرلى كورىنىسى ءۇشىن تاڭدالعان.
وسىعان دەيىن ايدانا تۇرسىن ەسىمدى «ورمەكشى قىز» تۋرالى جازعانبىز. ول ەكىنشى قاباتقا ەشقانداي قۇرىلعىنى پايدالانباي-اق ەركىن شىعا الادى.