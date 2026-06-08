KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    نيۋ-يوركتە بەلگىسىز بىرەۋ بەس ادامدى پىشاقتاپ كەتتى

    استانا. قازاقپارات - نيۋ-يورك قالاسىنداعى پەنسيلۆانيا ۆوكزالىندا بەلگىسىز ادام بەس كىسىنى پىشاقتاپ كەتتى. وقيعا جەكسەنبىدە شاھاردىڭ ەڭ ءىرى كولىك توراپتارىنىڭ بىرىندە بولدى.

    Францияда полиция пышақпен шабуылдаған адамды атып тастады
    Фото: report.az

    زارداپ شەككەندەردىڭ بىرەۋى اۋىر جاراقات العان. كۇدىكتى وقيعا ورنىندا ۇستالدى. ونىڭ مۇنداي ارەكەتكە نەگە بارعانى ءالى بەلگىسىز. وقيعا وسى جەردەگى مەديسون- سكۆەر-گاردەن ساحناسىندا وتەتىن NBA باسكەتبول جارىسىنىڭ فينالى قارساڭىندا بولىپ، جۇرتتى الاڭداتتى. دەگەنمەن، ءدۇبىرلى سايىستى پرەزيدەنت دونالد ترامپ بارىپ كورمەكشى. وسىعان بايلانىستى شاھاردىڭ وسى اۋدان اۋماعىندا قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلدى.

    https://24.kz

    الەم
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور