نيۋ-يوركتە بەلگىسىز بىرەۋ بەس ادامدى پىشاقتاپ كەتتى
استانا. قازاقپارات - نيۋ-يورك قالاسىنداعى پەنسيلۆانيا ۆوكزالىندا بەلگىسىز ادام بەس كىسىنى پىشاقتاپ كەتتى. وقيعا جەكسەنبىدە شاھاردىڭ ەڭ ءىرى كولىك توراپتارىنىڭ بىرىندە بولدى.
زارداپ شەككەندەردىڭ بىرەۋى اۋىر جاراقات العان. كۇدىكتى وقيعا ورنىندا ۇستالدى. ونىڭ مۇنداي ارەكەتكە نەگە بارعانى ءالى بەلگىسىز. وقيعا وسى جەردەگى مەديسون- سكۆەر-گاردەن ساحناسىندا وتەتىن NBA باسكەتبول جارىسىنىڭ فينالى قارساڭىندا بولىپ، جۇرتتى الاڭداتتى. دەگەنمەن، ءدۇبىرلى سايىستى پرەزيدەنت دونالد ترامپ بارىپ كورمەكشى. وسىعان بايلانىستى شاھاردىڭ وسى اۋدان اۋماعىندا قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلدى.