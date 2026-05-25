ەندى پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسى اۋرۋحاناسىندا كۇردەلى وپەراتسيالار ۇلكەن تىلىكسىز جاسالادى
استانا. KAZINFORM - ق ر پ ءى ب اۋرۋحاناسىندا جاڭا بۋىنداعى انگيوگرافيالىق ورتالىق جۇمىس ىستەپ تۇر.
قازىرگى مەديتسينادا از جاراقاتتايتىن، دالدىگى جوعارى جانە ءار پاتسيەنتكە جەكە تاسىلمەن ەم جۇرگىزۋ ادىستەرى قارقىندى دامىپ كەلەدى. قازاقستاندا مۇنداي زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋدە ق ر پ ءى ب مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ اۋرۋحاناسى الدىڭعى قاتاردا. اۋرۋحانا بازاسىندا جاڭا ۇلگىدەگى انگيوگرافيالىق تەحنولوگيالاردىڭ رەفەرەنس-ورتالىعى جۇمىس ىستەيدى. ورتالىق Siemens Artis Icono floor زاماناۋي جۇيەسىمەن جابدىقتالعان. بۇل قۇرىلعى دارىگەرلەرگە ناۋقاس اعزاسىنا تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتىپ، كۇردەلى وپەراتسيالاردى جوعارى دالدىكپەن جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇگىندە انگيوگرافيالىق جۇيەلەر تەك دياگنوستيكا جاساۋعا ارنالعان قۇرىلعى ەمەس، وپەراتسيا كەزىندە دارىگەرگە ءدال باعىت بەرەتىن زاماناۋي تەحنولوگياعا اينالدى. ءداستۇرلى حيرۋرگياداعىداي ۇلكەن تىلىك جاساۋدىڭ ورنىنا، ەندوۆاسكۋليارلىق وپەراتسيالار تامىر ارقىلى وتە كىشكەنتاي تەسۋ ادىسىمەن ارنايى كاتەتەرلەردىڭ كومەگىمەن جۇرگىزىلەدى.
- رەنتگەنحيرۋرگيانىڭ باستى ارتىقشىلىعى - اعزاعا از جاراقات ءتۇسىرۋى. پاتسيەنتكە اشىق وتا قاجەت بولمايدى جانە ناركوز سيرەك قولدانىلادى. ال قالپىنا كەلۋ ۋاقىتى الدەقايدا جىلدام ءارى اسقىنۋ قاۋپى تومەن، - دەپ اتاپ ءوتتى ق ر پ ءى ب م و اۋرۋحاناسىنىڭ رەنتگەنحيرۋرگيا بولىمشەسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى الەكساندر زەمليانسكي.
بۇل جۇيە وتە جىلدام جۇمىس ىستەيتىن زاماناۋي تەحنولوگياعا نەگىزدەلگەن. ارنايى رەنتگەنكونتراستتى زات ەنگىزىلگەننەن كەيىن دارىگەرلەر قانتامىرلاردىڭ جاعدايىن ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە جوعارى دالدىكپەن كورە الادى.
- قاراپايىم تىلمەن ايتقاندا، ءبىز تامىرلاردىڭ ىشكى قۇرىلىمىن انىق كورە الامىز. زاماناۋي انگيوگرافيالىق قۇرىلعىلار جوعارى ساپالى كەسكىن كورسەتىپ، قاناينالىمىن باعالاۋعا جانە تامىرداعى ەڭ كىشكەنتاي تارىلۋدى انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ تۇسىندىرەدى الەكساندر زەمليانسكي.
اۋرۋحانادا ورناتىلعان Siemens Artis Icono floor جۇيەسى جۇرەك، مي جانە شەتكى قان تامىرلارىنا جاسالاتىن وپەراتسيالارعا ارنالعان زاماناۋي باعدارلامالارمەن جابدىقتالعان. بارلىق جۇيە ءبىرىڭعاي تسيفرلىق ورتادا جۇمىس ىستەيدى. ورتالىقتاعى ماڭىزدى جاڭالىقتاردىڭ ءبىرى - VFFR تەحنولوگياسىنىڭ ەنگىزىلۋى. بۇل ءادىس قوسىمشا وپەراتسيالىق ارالاسۋسىز جۇرەكتەگى قاناينالىمىن باعالاپ، تامىرداعى وزگەرىستىڭ قانشالىقتى قاۋىپتى ەكەنىن جوعارى دالدىكپەن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن قاتار قۇرىلعى اۋرۋحانانىڭ PACS جۇيەسىمەن تولىق بايلانىستىرىلعان. سونىڭ ارقاسىندا وپەراتسيا كەزىندە انگيوگرافيا ناتيجەلەرىن ك ت جانە م ر ت دەرەكتەرىمەن بىرگە قاراپ، 3D- ناۆيگاتسيا قولدانۋعا بولادى. بۇل دارىگەرلەرگە كۇردەلى كلينيكالىق جاعدايلاردا شەشىمدى دالىرەك قابىلداۋعا كومەكتەسەدى.
- بۇگىندە رەنتگەنحيرۋرگيا مەن ينتەرۆەنتسيالىق كارديولوگيا قارقىندى دامىپ كەلەدى. جاڭا قۇرالدار مەن زاماناۋي بەينەلەۋ جۇيەلەرى پايدا بولىپ، وپەراتسيانى دالىرەك ءارى قاۋىپسىز جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن تەحنولوگيالار ەنگىزىلىپ جاتىر. قازىر ءبىز وسىدان 10-15 جىل بۇرىن وتە قاۋىپتى سانالعان نەمەسە مۇلدە جاسالماعان پروتسەدۋرالاردى ورىنداي الامىز، - دەيدى بولىمشە مەڭگەرۋشىسى.
بۇل تەحنولوگيالار اسىرەسە ەگدە جاستاعى ادامدار مەن قاتار جۇرەتىن اۋىر اۋرۋلارى بار پاتسيەنتتەر ءۇشىن ماڭىزدى. سەبەبى مۇنداي ناۋقاستارعا ءداستۇرلى اشىق وپەراتسيا جاساۋ ۇلكەن قاۋىپ تۋدىرۋى مۇمكىن.
ق ر پ ءى ب مو اۋرۋحاناسى بۇل رەفەرەنس- ورتالىقتى تەك ەم جۇرگىزەتىن زاماناۋي بازا رەتىندە عانا ەمەس، عىلىمي جانە ءبىلىم بەرۋ الاڭى رەتىندە دە دامىتىپ كەلەدى. ورتالىق جاڭا مەديتسينالىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە، قازاقستاندىق مامانداردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋعا جانە الەمدىك وزىق تاجىريبەنى كەڭىنەن قولدانۋعا باعىتتالعان. بۇل زاماناۋي تەحنولوگيالار مەن دارىگەرلەر تاجىريبەسىنىڭ ۇيلەسىمى حالىق دەنساۋلىعىن جاقسارتۋعا، ءومىر ساپاسى مەن ۇزاقتىعىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
وسىعان دەيىن پ ءى ب مەدورتالىعىنىڭ دارىگەرلەرى تۇركىستان وبلىسىندا 28 كۇردەلى وپەراتسيا جاساعانىن جازعانبىز.