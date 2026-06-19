ۆەيپ قۇرامىنداعى كومپونەنتتەر جۇرەككە كەرى اسەر ەتەدى
استانا. KAZINFORM - ەلەكتروندى تەمەكىلەردە قولدانىلاتىن سينتەتيكالىق سالقىنداتقىش زاتتار جۇرەك جۇمىسىنا كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن. مۇنداي قورىتىندى Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology جۋرنالىندا جاريالانعان جاڭا زەرتتەۋدە ايتىلدى.
عالىمدار ۆەيپ قۇرامىندا ءجيى كەزدەسەتىن WS-3 جانە WS-23 سياقتى سالقىنداتقىش قوسپالاردىڭ اسەرىن زەرتحانالىق تىشقاندار مەن ادام جۇرەگىنىڭ جاسۋشالارىنا سىناقتان وتكىزگەن. تاجىريبە بارىسىندا ءبىر توپ تىشقان نيكوتينمەن بىرگە سالقىنداتقىش قوسپالار قوسىلعان اەروزولدى جۇتسا، ەكىنشى توپ تەك نيكوتين بۋىنا ۇشىراعان.
ناتيجەسىندە سالقىنداتقىش زاتتار اسەر ەتكەن تىشقانداردىڭ جۇرەك سوعىسى جيىلەپ، جۇرەك ىرعاعىنىڭ بۇزىلۋ بەلگىلەرى كوبەيگەن. اسىرەسە WS-23 زاتى قولدانىلعان جاعدايدا قالىپتان تىس جۇرەك جيىرىلۋلارىنىڭ سانى ءۇش ەسە ارتقانى انىقتالعان. سونىمەن قاتار بۇل قوسپالار نيكوتيننىڭ قانعا ءسىڭۋ دەڭگەيىنە ايتارلىقتاي اسەر ەتپەگەن.
ال ادام جۇرەگىنىڭ زەرتحانادا وسىرىلگەن جاسۋشالارىنا جۇرگىزىلگەن تاجىريبە سالقىنداتقىش زاتتاردىڭ تىنىش كۇيدە جۇرەك ىرعاعىنا ايتارلىقتاي ىقپال ەتپەيتىنىن كورسەتتى. الايدا كۇيزەلىس جاعدايىندا ولار جۇرەك سوعىسىن باياۋلاتىپ، جاسۋشالاردىڭ كەلەسى جيىرىلۋعا دايىندالۋ پروتسەسىن جەدەلدەتكەن. زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي وزگەرىستەر اريتميا قاۋپىن ارتتىرۋى مۇمكىن.
عالىمدار بۇل ناتيجەلەردىڭ ۆەيپ قۇرامىنداعى سالقىنداتقىش قوسپالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى تالاپتاردى قايتا قاراۋ قاجەتتىگىن كورسەتەتىنىن ايتادى. ويتكەنى كەيبىر ونىمدەردە مۇنداي زاتتاردىڭ مولشەرى نيكوتيننەن دە كوپ بولۋى مۇمكىن.
ماماندار اتا- انالارعا بالالار مەن جاسوسپىرىمدەرگە ۆەيپ پەن تەمەكى ونىمدەرىنىڭ ەشقايسىسى تولىقتاي ءقاۋىپسىز ەمەس ەكەنىن ءتۇسىندىرۋ ماڭىزدى ەكەنىن ەسكە سالدى. سونىمەن قاتار زەرتتەۋ جۇرەك ىرعاعىنىڭ بۇزىلۋى قاۋپىنىڭ ارتقانىن كورسەتكەنىمەن، «ۆەيپ جۇرەكتىڭ توقتاپ قالۋىنا تىكەلەي سەبەپ بولادى» دەگەن قورىتىندى جاساماعانىن اتاپ وتكەن ءجون. زەرتتەۋ نەگىزىنەن اريتميا قاۋپىنىڭ وسۋىنە نازار اۋدارادى.