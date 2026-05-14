ەندى قازاقستاندىق بوكسشىلار 11 جاستان جارىسقا قاتىسا الادى
استانا. KAZINFORM - تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى سپورتتىق رەزەرۆتى دايارلاۋ جانە جوعارى دارەجەلى سپورتشىلاردى ىرىكتەۋ پروتسەسىن رەتتەيتىن 2014 -جىلعى 20-قازانداعى №42-بۇيرىققا تۇزەتۋلەر ەنگىزدى.
بۇيرىققا سايكەس، سپورت تۇرلەرى بويىنشا سپورتشىلاردىڭ جاس مولشەرىنە قاتىستى وزگەرىستەر جاسالدى. بۇدان بىلاي بوكسشىلار 11 جاستان باستاپ جارىستارعا قاتىساتىنى بەلگىلەندى. بۇل شەشىم جاس سپورتشىلاردىڭ دەنساۋلىعىن ساقتاۋ جانە جارىس جولىنا دايىندىعىن ءتيىستى دەڭگەيدە قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قابىلدانعان.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن بوكسشىلار 13 جاستان باستاپ رەسمي تۇردە جارىس الاڭىنا شىعۋ مۇمكىندىگىنە عانا يە بولعان.
ايتا كەتەلىك قازاقستان چەمپيوناتىندا ءبىر سالماق دارەجەسىندە جەتى رەكورد جاڭاردى.