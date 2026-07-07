ەندى مەملەكەتتىك تۋدى بالكونعا دا ىلۋگە بولادى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت 2026 -جىلعى 26-ماۋسىمداعى № 556-قاۋلىسىمەن مەملەكەتتىك تۋ، مەملەكەتتىك ەلتاڭبا جانە ولاردىڭ بەينەلەرىن، سونداي-اق مەملەكەتتىك ءانۇران ءماتىنىن پايدالانۋ ەرەجەلەرىنە وزگەرىستەر ەنگىزدى.
جەكە جانە زاڭدى تۇلعالار پاتريوتتىق سەزىمدى ءبىلدىرۋ ماقساتىندا مەملەكەتتىك تۋدى ۇيلەرگە، وزگە دە عيماراتتارعا، 45 گرادۋس بۇرىشپەن بالكوندارعا جانە سالتاناتتى ءىس-شارالار وتەتىن ورىندارعا ىلە الادى.
سونىمەن قاتار مەملەكەتتىك تۋ ۇلتتىق ستاندارتقا تولىق سايكەس بولۋى ءتيىس. تۋدى زاقىمدانعان، ءوڭى كەتكەن، كىرلەگەن نەمەسە قادىر-قاسيەتىن تومەندەتەتىن وزگە دە اقاۋلارى بار كۇيىندە پايدالانۋعا تىيىم سالىنادى.
جاڭارتىلعان قاۋلىدا مەملەكەتتىك تۋدى پايدالانۋ كەزىندە ساقتالۋى ءتيىس نەگىزگى تالاپتار ناقتىلانعان. اتاپ ايتقاندا:
تۇرعىن ۇيلەردە تۋ كەمىندە 3 مەتر بيىكتىكتە ورنالاستىرىلۋى ءتيىس؛
ەگەر عيماراتتىڭ قۇرىلىمىنا بايلانىستى تۋدى ورنالاستىرۋ مۇمكىن بولماسا، ونى عيماراتقا ىرگەلەس اۋماقتاعى جەكە تۋ تۇعىرىنا ورناتۋعا بولادى؛
مەملەكەتتىك تۋ جەرگە، ەدەنگە، سۋعا نەمەسە وزگە دە زاتتاردىڭ بەتىنە تيمەۋى ءتيىس؛
تۋ تىك ىلىنگەن كەزدە ۇلتتىق ورنەك تۋدىڭ جوعارعى بولىگىندە ورنالاسۋى قاجەت؛
مادەني، سپورتتىق جانە قوعامدىق ءىس-شارالاردا مەملەكەتتىك تۋدى كوممەرتسيالىق ماقساتتا پايدالانۋعا تىيىم سالىنادى؛
تۋدى جەكە جانە زاڭدى تۇلعالاردىڭ كولىك قۇرالدارىنىڭ سالونىندا ورنالاستىرۋعا رۇقسات ەتىلەدى.
- مەملەكەتتىك تۋ جارنامالىق ماقساتتا، سونداي-اق كيىم-كەشەك، توسەك-ورىن جابدىقتارى، پەردە، داستارقان، كىلەمشە جانە وزگە دە جابىن تۇرلەرى رەتىندە پايدالانىلمايدى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
سپورتشىلارعا دا قاتىستى وزگەرىستەر ەنگىزىلگەن. ەندى مەملەكەتتىك تۋدىڭ بەينەسىن سپورتشىلاردىڭ سپورتتىق كيىمى مەن جابدىقتارىندا رەسمي تۇردە پايدالانۋعا رۇقسات بەرىلدى.
سونىمەن قاتار قاۋلىدا مەملەكەتتىك رامىزدەردى رەسمي ينتەرنەت-رەسۋرستاردا، ستەندتەر مەن پلاكاتتاردا ورنالاستىرۋ تارتىبىنە قاتىستى ءبىرىڭعاي رەتتىلىك ساقتالۋى ءتيىس. الدىمەن مەملەكەتتىك تۋ، ودان كەيىن مەملەكەتتىك ەلتاڭبا، سودان سوڭ مەملەكەتتىك گيمننىڭ ءماتىنى ورنالاستىرىلادى.
سونداي-اق ستەندتەردى بەزەندىرگەندە فون كوك ءتۇستى، ال جازۋلار التىن تۇستەس بولۋى كەرەك.
پرەمەر-مينيستر قول قويعان قاۋلى 13-شىلدەدە كۇشىنە ەنەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، ۆەدومستۆولىق ناگرادالاردىڭ ءبىرىڭعاي ستاندارتى جايلى جازعان ەدىك.