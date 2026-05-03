فين عالىمدارى جارالاردىڭ جازىلۋىنا اسەر ەتەتىن جاڭا ءتاسىلدى انىقتادى
استانا. KAZINFORM - فين عالىمدارى قىلقانجاپىراقتى اعاشتاردىڭ شايىرى جارالاردىڭ جازىلۋىنا ىقپال ەتەتىن جاڭا مەحانيزمدى انىقتادى، دەپ جازدى ازەرتادج.
شىعىس فينليانديا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى جۇرگىزگەن زەرتتەۋ ناتيجەلەرىنە سايكەس، شايىر قۇرامىنداعى پينورەزينول قابىنۋدى ازايتىپ، تەرى جاسۋشالارىنىڭ قالپىنا كەلۋىن ىنتالاندىرادى.
زەرتتەۋشى ەلياس حااپاكورۆانىڭ ايتۋىنشا، شايىردىڭ ميكروبتارعا قارسى قاسيەتى بۇرىننان بەلگىلى، الايدا جاڭا زەرتتەۋ جارانىڭ جازىلۋىن تەك ميكروبتارعا قارسى اسەر ارقىلى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار قابىنۋدى ازايتۋ جانە تەرى رەگەنەراتسياسىن جىلدامداتۋ سياقتى باسقا دا مەحانيزمدەر ارقىلى دا جۇزەگە اساتىنىن كورسەتكەن. جۇمىس بارىسىندا شايىر قوسىلىستارى نەگىزىندە مايلى- سۋلى ەمۋلسيا جاسالىپ، ول ميكروبقا قارسى اسەر ەتكەن.
زەرتتەۋ ناتيجەسىندە بۇل ەمۋلسيالار باكتەريالارعا، اشىتقىلارعا جانە انتيبيوتيككە ءتوزىمدى شتامدارعا، سونىڭ ىشىندە MRSA باكتەرياسىنا قارسى ءتيىمدى ەكەنى انىقتالدى. سونىمەن قاتار ولار بيوقابىقشالاردىڭ ءتۇزىلۋىن تەجەپ، قالىپتاسقان قابىقشالاردى بۇزا الادى.
عالىمدار انتيبيوتيككە توزىمدىلىك (انتيبيوتيكورەزيستەنتتىلىك) كەڭ تارالۋىنا بايلانىستى وسىمدىكتەر نەگىزىندەگى ەمدەۋ ادىستەرىنە قىزىعۋشىلىق ارتىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. قىلقانجاپىراقتى اعاش شايىرى سولتۇستىك ەۋروپانىڭ حالىق مەديتسيناسىندا عاسىرلار بويى قولدانىلىپ كەلەدى.
ەلياس حااپاكورۆانىڭ پىكىرىنشە، الىنعان ناتيجەلەرگە قاراماستان، بۇل تاقىرىپ ءالى دە جەتكىلىكتى زەرتتەلمەگەن جانە قوسىمشا زەرتتەۋلەردى قاجەت ەتەدى. بۇل تاقىرىپ 8-مامىردا شىعىس فينليانديا ۋنيۆەرسيتەتىدە قورعالادى.
