«XXI عاسىردىڭ مۋزىكالىق قۇبىلىسى»: شەتەلدىك باسىلىم ديماش تۋرالى جازىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ديماش قۇدايبەرگەننىڭ الەمدىك «Stranger» كونسەرتى تۋرىنىڭ جالعاسى نيۋ-يوركتەگى ايگىلى Madison Square Garden ساحناسىندا ءوتتى.
ءانشىنىڭ ا ق ش پەن مەكسيكادا وتكەن كونسەرتى تۋرالى شەتەلدىك بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ءالى جازىپ جاتىر. ولار قازاقستاندىق ءارتىستىڭ ونەرىنەن العان ەرەكشە اسەرى مەن ەستە قالار ساتتەردى اتاپ ءوتتى. بۇل تۋرالى dimashnews.com جازدى.
كاسپي ماڭى ەلدەرى، وڭتۇستىك كاۆكاز جانە ورتالىق ازياداعى وقيعالار جونىندە اناليتيكالىق ماقالالار مەن جەدەل جاڭالىقتار جاريالايتىن ازەربايجاندىق اقپاراتتىق- تالدامالىق Caspian Post پورتالى ءانشى تۋرالى ماتەريال جاريالادى.
باسىلىمنىڭ «ديماش قۇدايبەرگەن Madison Square Garden-دە وتكەن تاريحي كونسەرتتە قازاقستاننىڭ داۋىسىن تانىستىردى» اتتى ماقالاسىندا ءارتىستىڭ ونەر كورسەتۋىنىڭ مادەني ماڭىزى ەرەكشە اتاپ وتىلگەن.
- تاريحتا العاش رەت Madison Square Garden ساحناسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك گيمنى شىرقالدى. بۇل - ايگىلى ءارتىس ديماش قۇدايبەرگەننىڭ جەكە كونسەرتىمەن شىققان ايتۋلى ءسات بولدى. بۇل كەش تەك مۋزىكالىق ايتۋلى وقيعا ەمەس، سونداي-اق، مادەني قۇبىلىسقا دا اينالدى. الەمنىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىنەن كەلگەن مىڭداعان تىڭدارمان شىعىس پەن باتىستىڭ، ءداستۇر مەن زاماناۋيلىقتىڭ توعىسقان ۇيلەسىمىن تاماشالادى. ديماش قۇدايبەرگەننىڭ تاريحي كەشى قازاقستاننىڭ الەمدىك مۋزىكا ساحناسىنداعى جاڭا كەزەڭىن باستاپ، ونەردىڭ شەكاراسىز، شىنايى جانە بىرىكتىرۋشى كۇش ەكەنىن تاعى ءبىر دالەلدەدى، - دەلىنگەن باسىلىم مالىمەتىندە.
سونىمەن قاتار ديماشتىڭ مەكسيكاداعى العاشقى جەكە كونسەرتى تەك ءانشىنىڭ جانكۇيەرلەرى اراسىندا عانا ەمەس، جەرگىلىكتى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ دا زور قىزىعۋشىلىعىن تۋدىردى. العاشقى كونسەرت قارساڭىندا «adn Noticias» تەلەارناسى ديماشتى ارنايى سۇحباتقا شاقىردى. باعدارلاما جۇرگىزۋشىسى گابريەل ەرناندەس كورەرمەنگە ءوز اسەرىن ءبولىستى.
- ەلەستەتىپ كورىڭىزدەرشى، قازاق ءانشىسى ءارى كومپوزيتور ديماش قۇدايبەرگەن ءدال قازىر مەحيكودا! ۇزاق جىلدار بويىنا كۇتكەن ءانشىمىز «Dears» اتتى فان-كلۋبتىڭ ەڭبەگىنىڭ ناتيجەسىندە ءوز جانكۇيەرلەرىمەن تابىستى. ديماش ءوزىنىڭ الەمدىك دەڭگەيدەگى تانىمالدىعىن دالەلدەپ، Auditorio Nacional زالىن ساناۋلى مينۋتتاردا، ال Palacio de los Deportes ءتى ودان دا جىلدام ۋاقىتتا تولتىردى، - دەيدى ول.
ءبىرىنشى كونسەرتتەن كەيىن Televisa Espectáculos تەلەارناسى رەپورتاج جاريالادى.
- ديماش قۇدايبەرگەن كونسەرت زالىن ادامزاتقا ۇندەۋ جولدايتىن ەرەكشە داۋسىمەن تاڭعالدىردى. الەم مويىنداعان ونىڭ اۋەندەرى ءبىر ارناعا جينالعان ونداعان مىڭ كورەرمەننىڭ جۇرەگىن تەربەتتى. «Stranger» («بەيتانىس» ) دەپ اتالاتىن تۋرىنا قاراماستان، ديماش مەكسيكالىقتار ءۇشىن بوتەن ەمەس. كورەرمەن ونى ەرەكشە ىقىلاسپەن، شىنايى سۇيىسپەنشىلىكپەن قارسى الدى. ەكى ساعاتتان استام ۋاقىت بويى ساحنا ناعىز مۋزىكالىق عيباداتحاناعا اينالدى. بۇل جاي عانا كونسەرت ەمەس، شىنايى ونەردىڭ، سيقىر مەن رۋحاني تولعانىستىڭ الاڭى بولدى. ديماش اسەرگە بولەنىپ، مەكسيكالىق كورەرمەندەرگە يسپان تىلىندە العىسىن ءبىلدىردى. كوپتەگەن كوستيۋم اۋىستىرۋلار، الىپ ەكراندار مەن حورەوگرافيالىق توپتىڭ قاتىسۋى ارقاسىندا شوۋ كورەرمەندى تىلدىك جانە مادەني شەكارالاردان اسىپ وتەتىن مۋلتيسەنسورلىق ساپارعا جەتەلەدى. سەبەبى تۋردىڭ اتاۋى «Stranger» بولسا دا، ونىڭ مۋزىكاسى الەمدى بىرلىككە شاقىرىپ، ادامزاتتى ادامگەرشىلىككە باۋلىپ، كورەرمەن جانىن تەرەڭ تەبىرەنتەدى، - دەيدى رەپورتاجدا ءانشى تۋرالى.
مەكسيكانىڭ بەدەلدى el Economista Mexico گازەتى «ديماش قۇدايبەرگەن مەكسيكادا: مۋزىكا: قازاقستانمەن مادەني جانە ديپلوماتيالىق كوپىر» اتتى ماقالاسىندا كونسەرتتىڭ ماڭىزدى مادەني جانە گەوساياسي قىرلارىنا توقتالدى.
- الەمنىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىندە مىڭداعان تىڭدارمانى بار ديماش ءوز ەلىنىڭ مادەني ەلشىسى رەتىندە تانىلدى. ول ورتالىق ازيا ونەرىنىڭ بايلىعىن الۋان ءتۇرلى اۋديتورياعا جەتكىزە الدى. ونىڭ ەرەكشە ءستيلى - وپەرا، زاماناۋي پوپ جانە ءداستۇرلى قازاق مۋزىكاسىنىڭ ۇيلەسىمى - مەكسيكالىق تىڭدارمانعا قازاق مادەنيەتى مەن ۇلتتىق بولمىسىن سەزىنۋگە مۇمكىندىك بەردى. قازاقستان ەلشىلىگىمەن كەزدەسۋ بارىسىندا «ديماشتىڭ ءار كونسەرتى - مادەني الماسۋ. ونىڭ ونەرى ارقىلى مەكسيكالىقتار قازاقستاننىڭ تاريحى مەن رۋحىنا جاقىنداي الادى، - دەپ اتاپ ءوتتى. «ديماش فەنومەنى» مادەني ىقپالدىڭ، ياعني جۇمساق كۇشتىڭ، ساياسي جانە ەكونوميكالىق بايلانىستاردان تىس ەكى ەل اراسىنداعى دوستىقتى نىعايتۋدىڭ جارقىن مىسالىنا اينالدى. قازاقستان ءۇشىن بۇل لاتىن امەريكاسىنداعى گاسترول تەك مادەني تانىستىرىلىم ەمەس، سونىمەن قاتار، ءوزىنىڭ مۋزىكالىق الۋاندىعى مەن ورىنداۋشىلىق داستۇرلەرىمەن تانىلعان مەكسيكامەن شىعارماشىلىق ديالوگ ورناتۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى قادام، - دەپ جازىلعان ماتەريالدا.
Marie Claire México جۋرنالى «جۇلدىزدار» ايدارىندا مىناداي سۇراق قويادى دا، سول سۇراققا ءوزى بىلايشا جاۋاپ بەرەدى: «ديماش قۇدايبەرگەن كىم؟ مەكسيكانى ءوز ونەرىمەن باۋراپ العان قازاق ءانشىسى».
ماقالا ديماشتىڭ مەكسيكاداعى ەكىنشى كونسەرتى قارساڭىندا جارىق كوردى.
- ديماش قۇدايبەرگەن - عالامات ۆوكالدىق دياپازون يەسى، وپەرا، پوپ جانە ءداستۇرلى قازاق مۋزىكاسى جانرلارىن شەبەر ۇيلەستىرە بىلگەن قازاق ءانشىسى. ول وننان استام تىلدە ءان ورىنداپ، ءوز داۋسىمەن ءار تۋىندىعا ەرەكشە اسەر مەن ەموتسيالىق تەرەڭدىك بەرەدى.8-قازان كۇنى ديماش Auditorio Nacional ساحناسىندا ونەر كورسەتتى، ال بۇگىن، 10-قازاندا، ول Palacio de los Deportes ارەناسىندا ەكى ساعاتتان استام ۋاقىتقا سوزىلاتىن كونسەرت وتكىزەدى. XXI عاسىردىڭ ەرەكشە مۋزىكالىق قۇبىلىسى: زاماناۋي مۋزىكانى ءوز جولى رەتىندە تاڭداعان اقتوبەدەن شىققان 31 جاستاعى قازاق ءانشىسى، كومپوزيتور جانە مۋلتياسپاپشى، كلاسسيكالىق مۋزىكا بويىنشا تەرەڭ ءبىلىمى بار ءارتىس، - دەپ جازىلعان ماتەريالدا.
تاعى ءبىر مەكسيكالىق es Ahora AM باسىلىمىنداعى «مەكسيكا ونى جانىمەن قابىلدادى» : عاجايىپ داۋىسىنىڭ ارقاسىندا شەكارالاردى جويعان ديماشتىڭ كونسەرتى» اتتى ماقالادا ديماشتىڭ مەكسيكالىق كورەرمەنگە بەرگەن ەرەكشە سىيىن اتاپ كورسەتەدى.
- ديماش «Bésame Mucho» ءانىن ورىنداعاندا، بۇكىل مەكسيكا تاڭدانىسىن جاسىرا المادى. بۇل جاي عانا كەزەكتى كاۆەر ەمەس ەدى - بۇل ناعىز قۇرمەت، مۋزىكالىق تريبيۋت بولدى. التى وكتاۆانى قامتيتىن داۋىسى بۇل ءاندى مۇلدە جاڭا دەڭگەيگە كوتەردى. ۆوكال مامانى سەسي دوۆەردىڭ بۇل ورىنداۋعا: «بۇل ءان، ءسىرا، ءدال سوعان ارناپ جازىلعانداي» دەگەن پىكىرى جەلىدە تەز تاراپ، ۆيرۋسقا اينالىپ كەتتى، - دەپ جازىلعان ماقالادا.
ديماش قۇدايبەرگەننىڭ مەحيكوداعى كونسەرتى انشلاگپەن وتكەنىن جازعان بولاتىنبىز.