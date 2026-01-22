وزىنە ادەيى بانكروتتىق جاريالاعاندار قانداي جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى
استانا. KAZINFORM - سوڭعى ۋاقىتتا مىندەتتەمەلەرىن ورىنداي الماعان نەمەسە ادەيى ورىنداۋدان جالتارعان كومپانيالاردىڭ سوت ارقىلى ادەيى بانكروت دەپ تانىلۋ جاعدايلارى جيىلەپ كەتتى. مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى قازىر مۇنداي ارەكەتتەر جازاسىز قالمايتىنىن ءمالىم ەتتى.
ادەيى بانكروتتىق ۇعىمى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «وڭالتۋ جانە بانكروتتىق تۋرالى» زاڭىندا بەكىتىلگەن، وعان سايكەس، ادەيى بانكروتتىق دەپ كرەديتورلار الدىنداعى مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋدان جالتارۋعا باعىتتالعان، مۇلىكتى جاسىرۋ نەمەسە يەلىكتەن شىعارۋ جولىمەن جاسالعان قۇرىلتايشىنىڭ، لاۋازىمدى تۇلعانىڭ نەمەسە دارا كاسىپكەردىڭ قاساقانا ارەكەتتەرى تانىلادى.
ادەيى بانكروتتىقتىڭ بەلگىلەرى رەتىندە ادەيى ءتيىمسىز نەمەسە جالعان مامىلەلەر جاساسۋ، اكتيۆتەردى شىعارۋ، قارىزداردى ءوندىرىپ الۋدان باس تارتۋ، مۇلىكتى جاسىرۋ نەمەسە بەرۋ، بەرەشەكتى جالعان ارتتىرۋ، باسقارۋ جانە ەسەپ جۇيەسىن قاساقانا بۇزۋ، سونداي-اق وزگە دە زاڭسىز ارەكەتتەر تانىلۋى مۇمكىن.
قازاقستان زاڭناماسىندا، اتاپ ايتقاندا جوعارىدا كورسەتىلگەن زاڭدا، اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىندە جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىلمىستىق كودەكسىندە قۇرىلتايشىلار مەن لاۋازىمدى تۇلعالاردىڭ جەكە جاۋاپكەرشىلىگى كوزدەلگەن.
ەگەر بانكروتتىقتىڭ ادەيى جاسالعانى انىقتالسا، وندا سوت تارتىبىمەن باقىلاۋشى تۇلعا سۋبسيديارلىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلۋى مۇمكىن، ياعني كومپانيانىڭ بەرەشەكتەرىن ءوز قاراجاتى ەسەبىنەن وتەۋگە مىندەتتى بولادى.
سونىمەن قاتار ەگەر كىنالى تۇلعا اكىمشىلىك نەمەسە قىلمىستىق تەرگەپ-تەكسەرۋ ناتيجەسىندە كىنالى دەپ تانىلسا، وندا بانكروتتىق ءراسىمى اياقتالعاننان كەيىن دە سۋبسيديارلىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ مۇمكىندىگى ساقتالادى.
2024- 2025-جىلداعا بانكروتتىق راسىمىندەگى بارلىق بورىشكەردىڭ قىزمەتىنە جۇرگىزىلگەن تالداۋ ناتيجەسىندە 120 اكىمشىلىك ءوندىرىس جانە 44 تەن استام قىلمىستىق ءىس ادەيى بانكروتتىق بەلگىلەرى بويىنشا قوزعالدى.
ەندى مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارىنىڭ جوسپارلارىندا ادەيى بانكروتتىق بەلگىلەرىن انىقتاۋدىڭ اۆتوماتتاندىرىلعان قۇرالدارىن پايدالانۋ، مامىلەلەردى، كومپانيالار اراسىنداعى بايلانىستاردى جانە بورىشكەرلەردىڭ مىنەز-قۇلقىن تالداۋ، ول ءۇشىن وڭالتۋ جانە بانكروتتىق راسىمدەرىن اۆتوماتتاندىرۋ بويىنشا بەلسەندى جۇمىس باستالدى.
مىسالى، 2024-جىلى جامبىل وبلىسىندا كومپانيانىڭ بۇرىنعى ديرەكتورى سوت ۇكىمىمەن ادەيى بانكروتتىق جاساعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلدى، ال 2025-جىلى سوت بۇل تۇلعادان كومپانيانى بانكروت دەپ تانۋعا دەيىن بانكتىك شوتتاردان شىعارىلعان اقشا تۇرىندەگى اكتيۆتەر ءۇشىن كرەديتورلاردىڭ پايداسىنا 45 ميلليون تەڭگەدەن استام قاراجات وندىرۋگە شەشىم قابىلدادى.
مۇنداي جاعدايلار جەكەلەگەن مىسالدار ەمەس، تەك 2025-جىلدىڭ وزىندە كىنالى تۇلعالارعا قاتىستى 12 دەن استام وسىنداي سوت شەشىمى شىعارىلعان، بورىشكەرلەردىڭ زاڭسىز ارەكەتتەرىن اۆتوماتتاندىرىلعان تۇردە انىقتاۋ پروتسەستەرى ەنگىزىلۋىنە بايلانىستى، مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارى اناليتيكالىق نەگىزدىلىك پەن جۇيەلى دالەلدەمەلەر بازاسىنىڭ ارقاسىندا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جولداناتىن ماتەريالداردىڭ تيىمدىلىگى ارتادى دەپ بولجاپ وتىر. سايكەسىنشە سوتقا جولداناتىن تالاپتاردىڭ دا ارتۋىنا اكەلەدى.
وسىلايشا، بانكروتتىق ءراسىمى جوسىقسىز كاسىپكەرلەر ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتەن جالتارۋ ءتاسىلى بولۋدى توقتاتادى جانە ادىلدىكتى قالپىنا كەلتىرۋدىڭ پارمەندى قۇرالى - كىنالى تۇلعالاردى جەكە جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ ەسەبىنەن كرەديتورلاردىڭ تالاپتارىن بارىنشا قاناعاتتاندىرۋعا باعىتتالعان تەتىككە اينالادى.
ەسكىرۋ مەرزىمى ۇزارتىلۋى مۇمكىن، ال قارجىلىق جانە قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك ناقتى.
ايتا كەتەيىك، ب ق و- دا بانكروتتىق باسقارۋشى 46,4 ميلليون تەڭگە كاسىپورىن قارجىسىن زاڭسىز اۋدارعان.
سوتتان تىس بانكروتتىق. ءوتىنىش بەرۋشى قانداي كريتەريلەرگە ساي بولۋى كەرەك ەكەنىن جازعان بولاتىنبىز.