وزگەنىڭ كەمەسىن ءمىنىپ كەتكەن ايەل كوپىرگە سوقتىعىستى
استانا. KAZINFORM - ۆەنەتسيادا ۇرلانعان جۇك قايىعىنا قاتىستى وقيعا بولدى: ايەل كۋرەرلىك قىزمەت كەمەسىن ايداپ كەتىپ، ريالتو كوپىرىنە سوقتىعىستى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
سوققى كوپىردىڭ تۇبىندەگى بىرنەشە باعانعا ءتيدى، ءمارمار باليۋسترادالاردىڭ ءبىرى قاتتى زاقىمداندى.
ايەل قاشىپ، ءىزىن جاسىرۋعا تىرىسقانمەن، پوليتسيا ونى تەز ارادا ۇستادى. جەرگىلىكتى ب ا ق- تىڭ حابارلاۋىنشا، قايىقتاعى جۇكتىڭ ءبىرازى ۇلكەن كانال سۋىنا قۇلاپ كەتكەن.
ايەل ارەكەتىنىڭ سەبەبى مەن شىعىن كولەمى ءالى جاريالانعان جوق.
وتكەن جىلى ۆەنەتسيا تۋريستەر اعىنىن شەكتەۋگە باعىتتالعان ەكسپەريمەنت اياسىندا ەلگە كىرۋگە اقى العان الەمدەگى العاشقى ءىرى تۋريستىك قالا بولدى.
الايدا باستاما كەلۋشىلەر سانىنا اسەر ەتكەن جوق، كەرىسىنشە قالاعا شامامەن 2,4 ميلليون ەۋرو تابىس اكەلدى - بۇل كۇتكەن كورسەتكىشتەن الدەقايدا جوعارى.