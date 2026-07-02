وزبەكتىڭ تانىمال بوكسشى ءوزىنىڭ باستى قارسىلاسى دەپ ايبەك ورالبايدى اتادى
استانا. KAZINFORM - اسا اۋىر سالماقتا ونەر كورسەتەتىن وزبەكستاندىق جاھونگير زوكيروۆ الداعى ازيا ويىندارىنا دايىندالىپ جاتىر.
كاسىپقوي بوكستا ءبىراز باعىن سىناعان سپورتشى اۋەسقويعا ورالىپ، ءوزىنىڭ باستى قارسىلاستارىن اتادى.
تانىمال بوكسشى وزبەكستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سۇحبات بەرگەن. وندا ول قۇرلىق دوداسىنا دايىندىعى تۋرالى جانە قارسىلاستارى جايىندا ءسوز قوزعاعان.
«كاسىپقوي مەن اۋەسقوي بوكستىڭ ايىرماشىلىعى وتە كوپ. ءبىراق، ازيا ويىندارى باستالعانعا دەيىن مەن قالىپقا كەلىپ ۇلگەرەمىن. ول جاقتاعى باستى قارسىلاستارىم دەپ ايبەك ورالبايدى، داۆيد چالوياندى، دامار توماستى جانە برازيليالىق جوەل راموستى ايتار ەدىم»، - دەدى سۇحبات بارىسىندا زوكيروۆ.
ايتا كەتۋ كەرەك، ايبەك پەن جاھونگير وسىعان دەيىن ءۇش رەت ءوزارا كەزدەسىپ ۇلگەرگەن. ونىڭ ەكەۋىندە قازاق بوكسشىسى جەڭىسكە جەتسە، بىرىندە زوكيروۆتىڭ مەرەيى ۇستەم بولعان.