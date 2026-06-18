وزبەكستاننىڭ تاريحي ماتچى: تاشكەنت جانكۇيەرلەرى قالاي قولداۋ كورسەتىپ جاتىر
تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستاننىڭ الەم چەمپيوناتىنداعى العاشقى ماتچى باستالدى. كولۋمبياعا قارسى الاڭعا شىققان كورشىلەس مەملەكەتتىڭ قۇراماسىنا قولداۋ كورسەتۋ ءۇشىن ەلدىڭ ءار وڭىرىندە ۇيىمداستىرىلعان ماتچ تاماشالاۋ الاڭدارىنا جانكۇيەرلەر جينالدى.
وسى ورايدا، Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى دە جەرگىلىكتى تۇرعىندارمەن بىرگە وزبەك اياقدوپشىلارىنىڭ ونەرىنە كۋا بولىپ، سپورتشىلاردى قولداي كەلگەندەرمەن تىلدەستى.
تاشكەنتتە ارنايى ۇيىمداستىرىلعان 13 جەردە ماتچ كورسەتىلىپ جاتىر. ولاردىڭ ىشىندە ەڭ ۇلكەنى - «بۋنەدكور» ستاديونى. وندا قازىرگى ۋاقىتتا 10 مىڭعا جۋىق جانكۇيەر وزبەك فۋتبولشىلارىنىڭ ونەرىن تاماشالاپ، قولداۋ كورسەتىپ وتىر.
جانكۇيەرلەرگە ارنالعان تاعى ءبىر ءىرى ورىن جەڭىس ساياباعىندا ورنالاسقان. مۇندا جەرگىلىكتى تۇرعىندارمەن قاتار، شەتەلدىك تۋريستەر دە جينالدى.
ادامدار كۇندەلىكتى قاربالاس تىرشىلىكتى ءبىر ساتكە ۇمىتىپ، ماتچتى اسا جوعارى قىزىعۋشىلىقپەن تاماشالاپ وتىر. ونىڭ ۇستىنە بۇگىن بارلىق مەملەكەتتىك ورگاننىڭ قىزمەتكەرى جۇمىسىن ادەتتەگىدەن كەش باستايدى. كەشە ەل پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ تاريحي وقيعاعا كۋاگەر بولۋعا اسىق ازاماتتاردىڭ مەكەمەدەگى ىسىنە ساعات 9:00-دە ەمەس، 10:00-دە كىرىسۋىنە رۇقسات بەردى.
جەڭىس ساياباعىنا جينالعانداردىڭ جۇزىنەن رياسىز قۋانىش اڭعارىلىپ، كەۋدەسىن ماقتانىش سەزىمى كەرنەپ تۇر. ەل قۇراماسىنىڭ قاقپاسىنا قاراي باعىتتالعان ءار سوققى كەزىندە جانكۇيەرلەر تىم-تىرىس قالىپ، قاۋىپتى مەزەتتەن وتكەننەن كەيىن تاشكەنت كوشەلەرىن كەرنەيدىڭ اسەم اۋەزىنە بولەپ جاتىر.
جانكۇيەرلەر ويىن تاماشالاۋمەن قاتار، شاعىن ۇزىلىستەردى ءتيىمدى پايدالانىپ، ب ا ق وكىلدەرىنە سۇحبات بەرىپ ۇلگەرىپ جاتىر. دجامشيد ۋستانوۆتىڭ ايتۋىنشا، وزبەكستان قۇراماسىنىڭ تۇڭعىش رەت الەم چەمپيوناتىندا ونەر كورسەتۋى تاريحي جەتىستىك.
- ءبىزدىڭ ەلىمىزدىڭ سپورشىلارى ەڭ ۇزدىك ناتيجەگە قول جەتكىزدى. العاش رەت الەم چەمپيوناتىندا ويىن كورسەتىپ جاتىر. ءبىز ۇلتتىق قۇرامانىڭ جانكۇيەرى رەتىندە جەڭىس تىلەيمىز. ءار قاۋىپتى شابۋىل - ەموتسياعا تولى ساتتەر. مەن ەل سپورتشىلارىن ماقتان تۇتامىن، ولار جاستارعا ۇلگى، - دەدى جانكۇيەر.
ال ماتچتى تاماشالاپ وتىرعان شۋحرات وليموۆ اتاپ وتكەندەي، وزبەك فۋتبولشىلارى ەل نامىسىن بارىنەن بيىك قويىپ، ءساتتى ونەر كورسەتىپ جاتىر. ونىڭ سوزىنشە، ءار سپورتشىنىڭ كوزىندە جالىن، جۇرەگىندە جەڭىسكە دەگەن ۇمتىلىس تۇرعانى ەكراننىڭ ارعى جاعىنان سەزىلەدى.
- بۇگىن دوستارىمىزبەن بىرگە جەڭىس ساياباعىنا كەلىپ، ماتچ كورىپ وتىرمىز. كوڭىل-كۇي كوتەرىڭكى، دەگەنمەن ىشتە قوبالجۋ بار. ارينە، وزبەكستان قۇراماسىنىڭ جەڭىسكە جەتكەنىن قالايمىز. ولار ءبىزدىڭ ەلىمىزدىڭ ابىرويى. ءول ۇشىن سپورتشىلاردىڭ ەرىك-جىگەرى جەتەدى دەپ سەنەمىن، - دەپ پىكىر ءبىلدىردى ول.
بايقاعانىمىزداي، جانكۇيەرلەر الاڭىنداعى كوڭىل-كۇي دە سان ءتۇرلى. ءبىرى قۋانىشتان كوز جاسىنا ەرىك بەرسە، ەندى ءبىرى مەملەكەتتىك تۋدى بيىك كوتەرىپ، ءان شىرقاپ جاتتى. جينالعاندار ءبىر-ءبىرىن تانىماسا دا، وزبەك فۋتبولشىلارىنىڭ ءار شابۋىلى كەزىندە ولار قول الىسىپ، قۇشاقتاپ، ارقاسىنان قاعىپ، ءبىر-بىرىنە بۇكپەسىز ەموتسيا سىيلاپ وتىر.
ازىرگە ويىن ەسەبى - 0:1. كولۋمبيا قۇراماسىنىڭ قورجىنىندا 1 ۇپاي بار.
ەسكە سالايىق، الەم چەمپيوناتىنىڭ توپتىق كەزەڭىنىڭ ەكىنشى تۋرىندا وزبەكستان قۇراماسى پورتۋگاليامەن كەزدەسەدى. ماتچ 23-ماۋسىمدا ا ق ش-تىڭ حيۋستون قالاسىنداعى «NRG» ستاديونىندا وتەدى. ويىن استانا ۋاقىتىمەن ساعات 22:00-دە باستالادى.
بۇعان دەيىن وزبەكستان فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ كوللەكتسيالىق مونەتاسىن شىعاراتىنىن جازعانبىز.
اۆتور
ءاليحان اسقار