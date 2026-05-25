وزبەكستاننىڭ مەملەكەتتىك قارىزى 47 ميلليارد دوللارعا جۋىقتادى
تاشكەنت. KAZINFORM - بيىل ءبىرىنشى توقساننىڭ قورىتىندىسى بويىنشا وزبەكستاننىڭ مەملەكەتتىك قارىزى 46,9 ميلليارد دوللارعا تەڭەلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ەكونوميكا جانە قارجى مينيسترلىگىنىڭ ەسەبىنە ساي، جالپى سومانىڭ 39,7 ميلليارد دوللارى سىرتقى قارىز، ال 7,2 ميلليارد دوللارى ىشكى بەرەشەك. وسىلايشا، ەلدىڭ جيىنتىق مەملەكەتتىك قارىزى ىشكى جالپى ءونىمنىڭ 26,6 پايىزىنا تەڭەلدى.
قازىرگى ۋاقىتتا رەسپۋبليكاعا كوپ نەسيە بەرگەن حالىقارالىق قارجى ۇيىمدارىنىڭ كوشىن دۇنيەجۇزىلىك بانك باستاپ ($9,04 ميلليارد) تۇر. ودان كەيىن تىزىمدە ازيا دامۋ بانكى ($8,28 ميلليارد)، ازيا ينفراقۇرىلىمدىق ينۆەستيتسيالار بانكى ($2,28 ميلليارد)، قىتاي ەكسپورت-يمپورت بانكى جانە وسى ەلدىڭ وزگە دە ۇيىمدارى ($3,9 ميلليارد) جايعاسقان.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، بيىل وزبەكستان د س ۇ- نىڭ تەڭ قۇقىلى مۇشەسى اتانۋعا نيەتتى.
سونىمەن قاتار تاياۋدا وزبەكستاننىڭ ورتالىق بانكى بازالىق مولشەرلەمەنى وزگەرىسسىز قالدىردى.
ەسكە سالايىق، سامارقاندتا وتكەن ازيا دامۋ بانكى باسقارۋشىلار كەڭەسىنىڭ 59-وتىرىسىندا شاۆكات ميرزيەيەۆ جاھاندىق قاقتىعىستار وا ەلدەرى ءۇشىن جۇك تاسىمالى قۇنىنىڭ 30 پايىزعا دەيىن وسۋىنە سەبەپ بولىپ جاتقانىن ايتتى.