وزبەكستاننىڭ ەكى اۋىلى قىرعىزستان قۇرامىنا كىرەتىن بولدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك شەكارانى بەلگىلەۋ اياسىندا وزبەكستان ەكى ەلدى مەكەنىن قىرعىزستانعا بەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى ءتىلشىسى.
بۇل تۋرالى قىرعىزستان پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى اسقات الاگوزوۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇرىن وزبەكستاننىڭ فەرعانا وبلىسىنىڭ قۇرامىندا بولعان چونگارا جانە تاش-توبو اۋىلدارى قىرعىزستان قۇرامىنا ەندى. بۇل اۋىلداردا شامامەن 2500 ەتنيكالىق قىرعىز تۇرادى. تىركەۋ اياقتالعاننان كەيىن ولارعا قىرعىزستان ازاماتتىعى بەرىلەدى.
بۇل ەلدى مەكەندەردىڭ ورنىنا بىشكەك شەكارا ايماعىندا تاشكەنتكە تەڭ كولەمدەگى جەر ۋچاسكەلەرىن بەردى.
تاراپتار سونداي-اق 236 گەكتار تەڭ اۋماقتى الماستىردى. بۇل قىرعىزستانعا ساي اۋىلىنان تايان اۋىلىنا تىكەلەي جول سالۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جاڭا باعىتتىڭ ارقاسىندا باتكەن وبلىسىنىڭ تۇرعىندارى ايداركەننەن باتكەنگە وسى اۋىلدار ارقىلى تىكەلەي بارا الادى، بۇل جولدى 225 شاقىرىمنان 55 شاقىرىمعا دەيىن قىسقارتادى.
بۇعان دەيىن قىرعىزستان مەن وزبەكستان تاۋار اينالىمىن 2 ميلليارد دوللارعا دەيىن ارتتىرۋدى كوزدەپ وتىرعانىن حابارلاعان ەدىك.