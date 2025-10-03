وزبەكستاننىڭ جيىنتىق سىرتقى قارىزى 72 ميلليارد دوللاردان استى
تاشكەنت. KAZINFORM - بيىل ءبىرىنشى توقساندا وزبەكستاننىڭ سىرتقى قارىزى 8 ميلليارد دوللارعا ءوستى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
وزبەكستان ورتالىق بانكىنىڭ دەرەگىنشە، قاڭتار- شىلدە ايلارى ارالىعىندا ەلدىڭ جيىنتىق سىرتقى قارىزى 72,2 ميلليارد دوللارعا جەتتى. ونىڭ ىشىندە 36,8 ميلليارد دوللار مەملەكەتتىڭ سىرتقى قارىزى بولسا، 35,4 ميلليارد دوللار كورپوراتيۆتىك بەرەشەك سانالادى.
رەتتەۋشى ورگاننىڭ ەسەبىندە باياندالعانداي، ءبىرىنشى توقساندا الەمدىك ەكونوميكادا كۇردەلى وزگەرىستەر بولدى. وسىعان بايلانىستى جاھاندىق نارىقتا ەنەرگيا رەسۋرستارىنىڭ باعاسى قىمباتتادى. بۇل ءۇردىس وزبەكستاننىڭ ەكسپورت الەۋەتىنىڭ السىرەۋىنە جول بەرمەدى.
سايكەسىنشە، ەكسپورت پەن يمپورت اراسىنداعى تەرىس سالدو %20 عا قىسقارىپ، 6,4 ميلليارد دوللارعا تەڭەلدى. سونداي-اق، ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيسيالار كولەمى %42 عا ءوسىپ، 1,6 ميلليارد دوللارعا جەتتى.
ەسكە سالايىق، بيىل قاڭتار- ناۋرىز ايلارى ارالىعىندا وزبەكستاننىڭ جيىنتىق سىرتقى قارىزى 4,3 ميلليارد دوللارعا ۇلعايىپ، 68 ميلليارد دوللاردان اسقان ەدى.
سونىمەن قاتار، 2024 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا وزبەكستاننىڭ جالپى مەملەكەتتىك سىرتقى قارىزى 10,8 ميلليارد دوللارعا ءوسىپ، 64,1 ميلليارد دوللارعا تەڭەلگەن بولاتىن.
قوسا كەتسەك، وزبەكستان بيلىگى ۇستىمىزدەگى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ەلدىڭ ىشكى جالپى ءونىم كولەمىن 130 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
