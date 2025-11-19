وزبەكستاندىق Silk Way Star بايقاۋىنىڭ قاتىسۋشىسى گراند-فينالداعى باستى قارسىلاسىن اتادى
استانا. KAZINFORM - ازياداعى العاشقى ۆوكالدىق Silk Way Star مەگا-جوباسىنىڭ وزبەكستاندىق قاتىسۋشىسى مادينابونۋ ادىلوۆا بايقاۋدان العان اسەرىن ءبولىسىپ، «Bugin.Live» باعدارلاماسىندا ەڭ مىقتى قارسىلاسىن اتادى.
ءانشىنىڭ ايتۋىنشا، جوباعا قاتىسۋشىلاردىڭ دەڭگەيى وتە جوعارى، سوندىقتان باسەكەلەستىك تۋرالى ايتۋ قيىن. الايدا بارلىق قاتىسۋشى ىشىنەن ول ارمەنيادان كەلگەن سارو گيەۆورگياندى ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- ءبىز مۇندا ءبارىمىز كاسىپقوي ءانشىمىز، ءبارى شەتىنەن مىقتى. ءبىراق قارسىلاس تۋرالى ايتار بولساق، مەن ارمەنيالىق سارو گيەۆورگياننان وزعىم كەلەر ەدى. ول وتە مىقتى. مەنىڭ ويىمشا، ول وسى جوباداعى ەڭ تالانتتى ءارى ەڭ كاسىبي ءانشى. ونىڭ ءار ورىنداۋى كەرەمەت، - دەدى مادينابونۋ ادىلوۆا.
ءانشى مۇنى باسەكەلەستىك ەمەس، جەكە شىعارماشىلىعىن باعالاۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ول سونداي-اق قاتىسۋشىلار اراسىنداعى دوستىق اتموسفەرانى اتاپ ءوتىپ، ارىپتەستەرمەن ەفيردەن تىس بايلانىسى تۋرالى ايتتى.
- ءبىزدىڭ ارامىزدا دوستىق قاتىناس ورنادى. جيى سويلەسەمىز. ءبىزدىڭ ورتاق چاتىمىز بار، ءبارىمىز ءبىر-بىرىمىزبەن ارالاسامىز، - دەپ قوستى ءانشى.
ايتا كەتەيىك، ازيانىڭ ەڭ مىقتى جەتى داۋىس يەسى فينالدىق كەزەڭگە ءوتتى:
•ALEM (قازاقستان)
•يازمين ازيز (مالايزيا)
•اۆتانديل ابەسلاميدزە (گرۋزيا)
•ميشەل دجوزەف (موڭعوليا)
•چجان حە سۋان (قىتاي)
•سارو گيەۆورگيان (ارمەنيا)
•مادينابونۋ ادىلوۆا (وزبەكستان)
گراند-فينال 22-قاراشادا وتەدى جانە ساعات 20:00 دە Jibek Joly TV ارناسىندا تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى. حابارلار ءبىر مەزگىلدە قازاقستان، ازەربايجان (Space TV)، تاجىكستان (Safina)، قىرعىزستان (Muzika جانە Madania) جانە موڭعوليادا (UBS جانە AIST Global) كورسەتىلەدى.