وزبەكستاندا قىز جاساۋىنا 800 كىتاپ قوسىپ بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - قاشقاداريا وبلىسىنىڭ كوكدالا اۋدانىنا ءاندىجان وبلىسىنان كەلىپ بولىپ تۇسكەن ناسيباحان يبراگيموۆانىڭ قىز جاساۋى الەۋمەتتىك جەلىلەردە قىزۋ تالقىلاۋعا سەبەپ بولدى. ونىڭ قىز جاساۋىنا 800 كىتاپ قوسىپ بەرىلدى.
كۇيەۋى ميرجالول ماحماراييموۆ بولاشاق ايەلىمەن بىرگە بىرنەشە جىل بويى كىتاپ جيناپ كەلگەنىن، ال ۇيلەنۋ تويىنان كەيىن جاس جۇبايلاردىڭ بىرلەسكەن كىتاپحاناسىنداعى كىتاپتار سانى 1,5 مىڭعا جەتكەنىن مالىمدەگەن.
- ءبىز 3 جىل كەزدەسىپ، بىرگە كىتاپ وقىدىق، بىرگە كىتاپ جينادىق. سونداي-اق كىتاپتاردى ونلاين ساتا باستادىق. جەكە كىتاپحانامىز بولۋىن ارماندادىق. 2025 -جىلدىڭ تامىز ايىندا ۇيلەندىك. ۇيلەنۋ تويىنا دەيىن ول وزىمەن بىرگە جيناعان كىتاپتارىن مەنىڭ ۇيىمە اكەلدى. سودان كەيىن ءبىز سورە جاساپ، جەكە كىتاپحانا سالدىق، - دەيدى ميرجالول.
وتباسىنىڭ جەكە كىتاپحاناسى كوكدالا اۋدانىنىڭ شورقۇدىق اۋدانىنداعى ميرجالولدىڭ ۇيىندە ورنالاسقان. قالىڭدىق پەن كۇيەۋ جىگىت قازىرگى ۋاقىتتا تاشكەنتتە جالدامالى پاتەردە تۇرادى - ميرجالول سول جەردە، ول چورسۋ بازارىنداعى كىتاپ دۇكەندەرىنىڭ بىرىندە جۇمىس ىستەيدى.
- ءبىزدىڭ كىتاپحانامىزدىڭ سۋرەتى كەزدەيسوق ينتەرنەتتە تارادى. بۇل ءزۇلفيا اتىنداعى مەملەكەتتىك سىيلىققا(جاس تالانتارعا بەرىلەتىن سىيلىق - رەد. ) ءوتىنىش بەرگەن كەزدە تىركەلگەن سۋرەت ەدى، ونى بلوگەر تاراتتى، - دەيدى ول.
ناسيباحان بيىل ءزۇلفيا اتىنداعى سىيلىقتى الا المادى، ءبىراق وتباسى كەلەسى جىلى تاعى دا باق سىناعىسى كەلدى.