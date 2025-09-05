وزبەكستاندا كىتاپ وقىعانى ءۇشىن تۇرمەدە وتىرۋ مەرزىمى قىسقارتىلادى
استانا. KAZINFORM - وزبەكستان سەناتى كىتاپ وقىعانى ءۇشىن سوتتالعانداردىڭ جازاسىن جەڭىلدەتۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن ماقۇلدادى.
قىلمىستىق كودەكس 74-1-باپپەن تولىقتىرىلدى، وندا ادامنىڭ ءتۇزۋ جولعا تۇسۋىنە بايلانىستى جازا مەرزىمىن قىسقارتۋ كوزدەلگەن. اتاپ ايتقاندا، ءاربىر وقىلعان كىتاپ ءۇشىن جازا مەرزىمى ءۇش تاۋلىككە قىسقارتىلۋى مۇمكىن، ءبىراق جىلىنا وتىز كۇننەن اسپايدى.
بۇل رەتتە سوتتالعان ادام رەسپۋبليكالىق رۋحاني-اعارتۋ ورتالىعى بەكىتكەن ادەبيەتتەر تىزىمىندەگى كىتاپتاردى وقۋى كەرەك. سونىمەن قاتار كوميسسيانىڭ قورىتىندىسى نەگىزىندە اتالعان كىتاپتاردى وقۋ فاكتىسىن راستاۋ قاجەت بولادى.
سەناتور ابدۋسايد كۋچيموۆتىڭ اتاپ وتۋىنشە، قىلمىسكەرلەردىڭ كىتاپتىڭ ارقاسىندا قالىپتى ومىرگە ورالعانى تۋرالى كوپتەگەن مىسال بار.
- ءبىرقاتار شەت ەلدە سوتتالعانداردى كىتاپپەن ارنايى ىنتالاندىرىپ، ولاردىڭ تۇزەلۋى جانە تۋرا جولعا ءتۇسۋى ءۇشىن ادەبيەت سىيعا تارتىلادى، - دەدى سەناتور.
ايتا كەتۋ كەرەك، اتالعان ەرەجە شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋعا قۇقىعى بار ادامدارعا عانا قاتىستى. بۇل شارا ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعاندارعا قولدانىلمايدى.
وزگەرىس ەلدەگى 13,5 مىڭنان استام سوتتالۋشىعا قاتىستى بولادى.