وزبەكستاندا جىل سايىن بالالى بولماۋ ۇسىنىلدى
وزبەكستاندا 15- 17 جاس ارالىعىنداعى قىزدار اراسىندا 155 ەرتە نەكە جاعدايى تىركەلدى، سونداي-اق تۋىستىق نەكەلەر دە ءالى كەزدەسىپ وتىرعانى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى Ulysmedia.kz.
جىل باسىنان بەرى وزبەكستاندا 15- 17 جاستاعى 155 قىز ەرتە نەكەگە تۇرعان. دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اسيلبەك حۋداياروۆتىڭ ايتۋىنشا، ەرتە جانە تۋىستىق نەكەلەر ءالى دە جالعاسىپ كەلەدى.
- قازىرگى مەديتسينا ەرتە نەكەلەر مەن تۋىستار اراسىنداعى نەكەلەر مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالاردىڭ تۋىلۋ قاۋپىن ايتارلىقتاي ارتتىراتىنىن دالەلدەدى، - دەدى مينيستر.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، كەڭەس بارىسىندا ايەلدەردىڭ ءبىر كۇنتىزبەلىك جىل ىشىندە ەكى رەت جۇكتى بولىپ، بوسانۋ ارالىعىن ساقتاماۋى دا تالقىلانعان. مۇنداي جاعدايلار «ءالسىز ءارى اۋرۋشاڭ بالالاردىڭ دۇنيەگە كەلۋىنە اكەلەدى». وسىعان بايلانىستى ەلدە اقپاراتتىق-ءتۇسىندىرۋ ناۋقانى جۇرگىزىلمەك.
كونتەكست
وزبەكستاندا ەرلەر مەن ايەلدەر ءۇشىن نەكە جاسى - 18 جاس (2019 -جىلى ايەلدەر ءۇشىن 17 جاستان 18 جاسقا كوتەرىلگەن). 2016 -جىلى ا ح ا ج ورگاندارى 17 جاستاعى 4233 قىزدىڭ نەكەسىن تىركەگەن بولسا، 2017 -جىلى - 4853، 2018 -جىلى - 5123 نەكە تىركەلگەن. ال 2021 -جىلعى مالىمەتكە سايكەس، نەكە جاسىنىڭ جوعارىلاۋىنان كەيىن 2020 -جىلى 17 جاستاعى قىزداردىڭ نەكەلەسۋ جاعدايى بىردەن %97 عا ازايىپ، نەبارى 88 جاعداي تىركەلگەن.