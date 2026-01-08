وزبەكستاندا دارىگەرلەر ناۋقاستىڭ اسقازانىنان 200 گرام شەگە الىپ شىقتى
تاشكەنت. KAZINFORM - سامارقاند قالاسىندا دارىگەرلەر ناۋقاستىڭ اسقازانىنان 200 گرام شەگە مەن بۇراندانى الىپ تاستادى. بۇل تۋرالى رەسپۋبليكالىق جەدەل مەديتسينالىق كومەك عىلىمي ورتالىعىنىڭ وڭىرلىك فيليالى حابارلادى.
29 جاستاعى ا. ە. اۋرۋحاناعا ءىشتىڭ قاتتى اۋىرسىنۋىمەن جەتكىزىلگەن. جەدەل جاردەم بولىمىندە جۇرگىزىلگەن دياگنوستيكا مەن زەرتحانالىق زەرتتەۋلەرگە سايكەس، ناۋقاستىڭ اسقازان-ىشەك جولىندا كوپ مولشەردە بوگدە زاتتار، شەگە مەن بۇراندالار بولعان.
ناۋقاسقا شۇعىل لاپاروتوميا جانە گاستروستوميا وتاسى جاسالدى، ءىش قۋىسىنان شامامەن 200 گرام شەگە مەن بۇراندا الىندى. وتا ءبىر ساعاتقا سوزىلدى.
ەر ادام قاتتى كۇيزەلىس كەزىندە ءوز ارەكەتتەرىن باسقارا الماي، مەتال زاتتاردى جۇتىپ قويعان. قازىرگى ۋاىتتا ناۋقاستىڭ جاعدايى قاناعاتتانارلىق جانە ول ەركىن قوزعالادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، الماتىلىق دارىگەرلەر ماگنيت جۇتىپ قويعان ەكى بالانى امان الىپ قالدى.