وزبەكستاندا بوي كوتەرەتىن ا ە س الاڭىندا بەتون قۇيۋ جۇمىستارى باستالدى
تاشكەنت. KAZINFORM - تاشكەنتتە «روساتوم» مەن «Uzatom» باسشىلارى ا ە س جوباسىنىڭ جاڭارتىلعان جوسپارىنا، سونداي-اق ۇزاقمەرزىمدى ىنتىماقتاستىق جول كارتاسىنا قول قويدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قۇجاتتاردى ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ باسىم باعىتتارى ايقىندالعان. اتاپ ايتقاندا وندا ا ە س قۇرىلىسى، بىلىكتى كادرلاردى دايارلاۋ، اتوم قالاشىعىن دامىتۋ جوسپارلارى قامتىلعان.
بۇل ءىس-شارامەن بىرگە جيزاق وبلىسىنىڭ فاريش اۋدانىنداعى ەكى از قۋاتتى رەكاتور بوي كوتەرەتىن الاڭدا بەتون قۇيۋ جۇمىستارىن باستاۋعا ارنالعان سالتاناتتى ءراسىم ءوتتى. وعان ا ە س قۇرىلىسى ديرەكسياسىنىڭ ديرەكتورى ابديجاميل كالمۋراتوۆ جانە «اتومسترويەكسپورت» ا ق وزبەكستانداعى ا ە س جوباسىنىڭ ديرەكتورى پاۆەل بەزرۋكوۆ قاتىستى.
قازىرگى ۋاقىتتا ەنەرگيا بلوكتارى ورنالاساتىن عيماراتتىڭ نەگىزى قالانىپ جاتىر. بۇل جۇمىستاردى بيىل ساۋىردە اياقتاۋ جوسپارلانعان. جوبامەن 900 تەكشە مەتر اۋماققا بەتون قۇيىلادى.
- بۇگىن ءبىز تاريحي ساتكە كۋا بولىپ وتىرمىز. نەگىزگى نىساننىڭ العاشقى بەتونى جازدا قۇيىلادى. ال قازىر ونىڭ نەگىزى بولاتىن الاڭعا بەتون توسەلىپ جاتىر، - دەدى «روساتوم» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ ديرەكتورى الەكسەي ليحاچەۆ.
«Uzatom» اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ەكى شاعىن جانە ەكى ءىرى رەكتوردان تۇراتىن ينتەگراتسيالانعان ا ە س تولىق ىسكە قوسىلعاندا جىلىنا 15,4 ميلليارد ك ۆت/ساعات ەلەكتر ەنەرگياسىن وندىرەدى. بۇل ەلدىڭ جالپى تۇتىنۋ كولەمىنىڭ 15 پايىزىنا تەڭ.
- بۇگىن وزبەكستاننىڭ بولاشاعى ءۇشىن ايتۋلى كۇن. ءبىز زاماناۋي اتوم ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋ باعىتىنداعى ۇلتتىق باعدارلامانى ىسكە اسىرۋ جولىندا شەشۋشى قادام جاسادىق. جيزاق وبلىسىنداعى قۇرىلىس الاڭىندا ريتم-200 ن رەاكتورلارى ورنالاساتىن الاڭدا العاشقى بەتون قۇيۋ جۇمىستارى سالتاناتتى تۇردە باستالدى. بۇل جوبا وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆتىڭ قولداۋىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. مەملەكەت باسشىسى اتوم سالاسىنىڭ دامۋىن جەكە باقىلاۋدا ۇستايدى. ءبىز ستاندارتتاردى قاتاڭ ساقتاپ، كەتسەگە ساي جۇمىستاردى ورىنداۋعا نيەتتىمىز، - دەدى باق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن «Uzatom» اگەنتتىگىنىڭ ديرەكتورى ازيم احمەدحادجايەۆ.
قوسا كەتسەك، بيىل ماگاتە وكىلدەرى ا ە س قۇرىلىسىنىڭ بارىسىن باقىلاۋ ءۇشىن وزبەكستانعا بارادى.
ەسكە سالايىق، تاياۋدا بەلارۋس پرەزيدەنتى وزبەكستاننىڭ ا ە س سالۋ جوباسىن ىسكە اسىرۋدا ستراتەگيالىق سەرىكتەس بولۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
