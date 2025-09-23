وزبەكستاندا ادام اعزاسىن ساتۋمەن اينالىسقان قىلمىستىق توپ مۇشەلەرى ۇستالدى
تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستاننىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى ادام اعزالارىن ساتۋمەن اينالىسىپ كەلگەن قىلمىستىق توپ مۇشەلەرىن ۇستادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
وزبەكستاننىڭ مەملەكەتتىك قاۋىپسىزدىك قىزمەتى مەن ىشكى ىستەر مينيسترلىگى بىرلەسىپ جۇرگىزگەن وپەراتسيا ناتيجەسىندە 12 ادام قۇرىقتالدى. تەرگەۋ بارىسىندا ءمالىم بولعانداي، قىلمىستىق توپ مۇشەلەرى الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى بۇيرەك جانە باۋىر دەرتىنە شالدىققانداردى ىزدەستىرۋمەن اينالىسقان. سونداي-اق، ولار ءوز اعزاسىن ساتۋعا نيەتتى تۇرعىنداردى تاۋىپ، دونارلارعا اسا ءىرى كولەمدە اقشا ۇسىنعان.
كەيىن توپ مۇشەلەرى شەت ەلدەردەگى تانىستارىن تارتا وتىرىپ، جالعان جەكە كۋالىكتەر جاساتقان. ياعني، ول قۇجاتتاردا اعزا ترانسپلانتاتسياسىنا مۇقتاج ازامات دوناردىڭ تۋىسى رەتىندە كورسەتىلگەن.
رەسمي مالىمەتكە سايكەس، وتالار كورشى مەملەكەت اۋماعىندا ورنالاسقان جەكە كلينيكالاردىڭ بىرىندە جاسالعان. تەرگەۋ انىقتاعانداي، 2023 -جىلدان بەرى كۇدىكتىلەر 32 ناۋقاسقا بۇيرەك پەن باۋىر ترانسپلانتاتسياسى وتاسىن ۇيىمداستىرىپ ۇلگەرگەن. ودان تۇسكەن قاراجاتتىڭ ءبىر بولىگى كلينيكانىڭ قىزمەتىنە، دونورعا جۇمسالسا، قالعانى توپ مۇشەلەرىنىڭ قالتاسىندا قالىپ وتىرعان.
سونىمەن قاتار، كۇدىكتىلەر وتادان سوڭ ەم دارىماعان ناۋقاستارعا اۋىرسىنۋدى ۋاقىتشا باساتىن دارىلەردى قىمبات باعامەن ساتقان.
اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، تەرگەۋ جۇرگىزىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا ءىس سوتقا جولداندى.
قوسا كەتسەك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا 4 مىڭنان استام ادام اعزا ترانسپلانتاتسياسىنا كەزەكتە تۇرعانىن جازىپ ەدىك.
سونداي-اق، تاياۋدا قازاقستاندا العاش رەت ۇشتىك ايقاس بۇيرەك ترانسپلانتاتسياسى جاسالدى.