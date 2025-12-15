وزبەكستاندا 9 توننا پالاۋ ءپىسىرىلدى
تاشكەنت. KAZINFORM - حيۋاداعى «اردا حيۋا» تۋريستىك كەشەنىندە «حورەزم پالاۋى» حالىقارالىق اسپازدىق فەستيۆالى ءوتتى، دەپ حابارلايدى ءو ز ا.
حالىقارالىق فەستيۆال وبلىس اكىمشىلىگىمەن جانە وننان استام ۇيىممەن بىرلەسىپ ۇيىمداستىرىلدى.
حيۋا قالاسىنداعى «عوۆۋك» كولىنىڭ اينالاسىنداعى 24,5 گەكتار اۋماقتا 250 دەن استام تۋريستىك نىساندى قامتيتىن «اردا حيۋا» كەشەنى بيىل پايدالانۋعا بەرىلگەن. كەشەن جىل سايىن ءبىر جارىم ميلليوننان استام جەرگىلىكتى جانە شەتەلدىك تۋريستەردى قابىلدايدى. سونىمەن قاتار تۋريستەردىڭ بوس ۋاقىتىن ماعىنالى ۇيىمداستىرۋ ماقساتىندا جىل سايىن 10 نان استام حالىقارالىق فەستيۆال جانە 20 دان استام جەرگىلىكتى بۇقارالىق ءىس- شارالار وتكىزىلەدى. «حورەزم پالاۋى» حالىقارالىق اسپازدىق فەستيۆالى سولاردىڭ ءبىرى.
«اردا حيۋا» تۋريستىك كەشەنىندە ونداعان مىڭ شەتەلدىك قوناقتار مەن جەرگىلىكتى تۇرعىندار جينالدى.
الاڭنىڭ ارناۋلى بولىگىندە، وزبەكستانداعى جانە بۇكىل الەمدەگى تانىمال اسپازدار ەلدە العاش رەت رەكوردتىق 9 توننالىق «حورەزم پالاۋىن» دايىندادى.
- بۇل پالاۋعا 2,5 توننا كۇرىش، 3 توننا ەت، 3 توننا ءسابىز، 700 ليتر ماي، 100 كەلىدەن استام پياز، ودان دا كوپ مەيىز جانە باسقا دا دامدەۋىشتەر پايدالانىلدى. - دەيدى وزبەكستان اسپازدار وداعىنىڭ باس تەحنولوگى توليبجون ۋماراليەۆ.
- پالاۋ ءۇشىن حورەزمنىڭ ەڭ جاقسى كۇرىش سورتتارىنىڭ ءبىرى، «الانگا» سورتى تاڭدالدى. ۇلكەن كولەمدى تاعام شايحانادا، ۇيلەنۋ تويلارىندا نەمەسە ۇيدە دايىندالاتىن ادەتتەگى تاعامنان وزگەشە. تاعام بىرنەشە كۇن بويى دايىندالدى. ءتىپتى ەتتىڭ استىنا قويىلعان جىلىكتىڭ سالماعى 300 كەلى بولدى. پالاۋ پەشتە وت جاعىلعاننان كەيىن ون ساعات بويى ءپىسىرىلدى.
فەستيۆال اياسىندا قوناقتارعا رەسپۋبليكانىڭ 70 تەن استام شەبەر اسپازدارىنىڭ قاتىسۋىمەن اسپازدىق كورسەتىلىمدەر مەن تىكەلەي مادەني باعدارلامالار ۇسىنىلدى.
فەستيۆالگە دۇنيەجۇزىلىك اسپازدار قوعامى قاۋىمداستىعى (WACS) دا ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تانىتتى. بۇل سونداي-اق وزبەكستانداعى گاسترونوميالىق ءتۋريزمنىڭ وسى سالاسىنا ۇلكەن كوڭىل بولىنۋىنە بايلانىستى.
توعىز توننا پالاۋدىڭ ءبىر بولىگى فەستيۆال قاتىسۋشىلارىنا تاراتىلدى.
حورەزم پالاۋىنىڭ كوپ بولىگى ايماقتاعى از قامتىلعان، جەتىم بالالارعا جانە مۇقتاج وتباسىلارعا، سونداي-اق «ساحوۆات» جانە «مەحريبونليك» ۇيلەرىنە قايىرىمدىلىق رەتىندە تاراتىلدى.