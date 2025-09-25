وزبەكستاندا 15 جاستاعى قىزعا ۇيلەنگەن جىگىتكە قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى
تاشكەنت. KAZINFORM - سۇرحانداريا وبلىسىندا 15 جاستاعى قىزدى 28 جاستاعى جىگىتكە كۇشتەپ كۇيەۋگە بەرگەن. ءبىر ازامات قارجىلاي پايدا الۋ ءۇشىن ولارعا شاريعات بويىنشا نەكە قيعان، دەپ حابارلايدى وزبەكستاننىڭ بالالار قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىلى.
انىقتالعانداي، 7- تامىز كۇنى دەنوۆ اۋدانىندا تۇراتىن 1958 -جىلى تۋعان ايەل كامەلەتتىك جاسقا تولماعان نەمەرەسى ا. ر. -نى (2009 ج. ت. قىز بالا) سول اۋداندا تۇراتىن م. ر. (1997 ج. ت. ) ەسىمدى ازاماتقا كۇيەۋگە بەرگەن.
ا. ر. كامەلەتتىك جاسقا تولماعاندىعىنا بايلانىستى م. ر. - مەن زاڭدا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن ەسەپكە الىنباعان، ازامات ي. م (1950 -جىلى تۋعان ەر ادام) ماتەريالدىق پايدا الۋ ماقساتىندا ولارعا ءدىني نەكە قيۋ ءراسىمىن جاساعان.
وسى وقيعا بويىنشا ي. م. -عا قاتىستى ءو ر ق ك- ءنىڭ 125-1-بابىمەن، ازامات م. ر- عا قاتىستى ءو ر ق ك- ءنىڭ 128-بابىمەن قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
قازىرگى ۋاقىتتا قىلمىستىق ءىس بويىنشا الدىن الا تەرگەۋدى دەنوۆ اۋداندىق ىشكى ىستەر بولىمىنە قاراستى تەرگەۋ ءبولىمى جۇرگىزىپ جاتىر.