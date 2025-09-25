ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:24, 25 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    وزبەكستاندا 15 جاستاعى قىزعا ۇيلەنگەن جىگىتكە قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى

    تاشكەنت. KAZINFORM - سۇرحانداريا وبلىسىندا 15 جاستاعى قىزدى 28 جاستاعى جىگىتكە كۇشتەپ كۇيەۋگە بەرگەن. ءبىر ازامات قارجىلاي پايدا الۋ ءۇشىن ولارعا شاريعات بويىنشا نەكە قيعان، دەپ حابارلايدى وزبەكستاننىڭ بالالار قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىلى.

    келин
    Фото: видеодан кадр

    انىقتالعانداي، 7- تامىز كۇنى دەنوۆ اۋدانىندا تۇراتىن 1958 -جىلى تۋعان ايەل كامەلەتتىك جاسقا تولماعان نەمەرەسى ا. ر. -نى (2009 ج. ت. قىز بالا) سول اۋداندا تۇراتىن م. ر. (1997 ج. ت. ) ەسىمدى ازاماتقا كۇيەۋگە بەرگەن.

    ا. ر. كامەلەتتىك جاسقا تولماعاندىعىنا بايلانىستى م. ر. - مەن زاڭدا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن ەسەپكە الىنباعان، ازامات ي. م (1950 -جىلى تۋعان ەر ادام) ماتەريالدىق پايدا الۋ ماقساتىندا ولارعا ءدىني نەكە قيۋ ءراسىمىن جاساعان.

    وسى وقيعا بويىنشا ي. م. -عا قاتىستى ءو ر ق ك- ءنىڭ 125-1-بابىمەن، ازامات م. ر- عا قاتىستى ءو ر ق ك- ءنىڭ 128-بابىمەن قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.

    قازىرگى ۋاقىتتا قىلمىستىق ءىس بويىنشا الدىن الا تەرگەۋدى دەنوۆ اۋداندىق ىشكى ىستەر بولىمىنە قاراستى تەرگەۋ ءبولىمى جۇرگىزىپ جاتىر.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار