وزبەكستان يزرايلدىڭ قاتار استاناسىنا جاساعان سوققىسىن ايىپتادى
تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى يزاريل بيلىگىنىڭ دوحادا جاساعان اسكەري اكسياسىنا قاتىستى مالىمدەمە جاسادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
- وزبەكستان يزرايلدىڭ دوحا قالاسىنا جاساعان سوققىلارىن ايىپتاپ، ونى ەگەمەندىك قۇقىعىن بۇزۋ جانە قاتار مەملەكەتىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر ءتوندىرۋ دەپ سانايدى. مۇنداي ارەكەتتەر بۇۇ جارعىسىنا، سونداي-اق حالىقارالىق قۇقىق قاعيدالارىنا قايشى، - دەلىنگەن س ءى م مالىمدەمەسىندە.
ۆەدومستۆودان اتاپ وتكەندەي، وزبەكستان تاياۋ شىعىستاعى ونسىز دا كۇردەلى جاعدايدى ۋشىقتىراتىن كەز-كەلگەن ارەكەتكە تۇبەگەيلى قارسى.
ەسكە سالايىق، 9-قىركۇيەكتە يزرايل دوحا قالاسىنا اۋەدەن سوققى جاسادى.
سالدارىنان قاتاردىڭ ىشكى قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنىڭ قىزمەتكەرى قازا تاپتى.
كەيىن يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى حاماس باسشىلىعىنا جاسالعان سوققىنى تەرروريزمگە قارسى كۇرەس ءۇشىن امالسىزدان بارعان قادام دەپ مالىمدەدى.
اۆتور
ءاليحان اسقار