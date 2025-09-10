ق ز
    12:26, 10 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    وزبەكستان يزرايلدىڭ قاتار استاناسىنا جاساعان سوققىسىن ايىپتادى

    تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى يزاريل بيلىگىنىڭ دوحادا جاساعان اسكەري اكسياسىنا قاتىستى مالىمدەمە جاسادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    فوتو: euronews.com

    - وزبەكستان يزرايلدىڭ دوحا قالاسىنا جاساعان سوققىلارىن ايىپتاپ، ونى ەگەمەندىك قۇقىعىن بۇزۋ جانە قاتار مەملەكەتىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر ءتوندىرۋ دەپ سانايدى. مۇنداي ارەكەتتەر بۇۇ جارعىسىنا، سونداي-اق حالىقارالىق قۇقىق قاعيدالارىنا قايشى، - دەلىنگەن س ءى م مالىمدەمەسىندە.

    ۆەدومستۆودان اتاپ وتكەندەي، وزبەكستان تاياۋ شىعىستاعى ونسىز دا كۇردەلى جاعدايدى ۋشىقتىراتىن كەز-كەلگەن ارەكەتكە تۇبەگەيلى قارسى.

    ەسكە سالايىق، 9-قىركۇيەكتە يزرايل دوحا قالاسىنا اۋەدەن سوققى جاسادى.

    سالدارىنان قاتاردىڭ ىشكى قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنىڭ قىزمەتكەرى قازا تاپتى.

    كەيىن يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى حاماس باسشىلىعىنا جاسالعان سوققىنى تەرروريزمگە قارسى كۇرەس ءۇشىن امالسىزدان بارعان قادام دەپ مالىمدەدى.

    اۆتور

    ءاليحان اسقار

