وزبەكستان تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن 9,3 مىڭنان استام وتانداسىن ەۆاكۋاتسيالادى
تاشكەنت. قازاقپارات – 1-ناۋرىزدان بەرى ەلدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى تاياۋ شىعىس مەملەكەتتەرىنەن 9361 وزبەكستاندىقتى ەۆاكۋاتسيالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، ساۋد ارابياسىنان - 8114، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنەن - 1192، يراننان – 23، باحرەيننەن - 25 جانە وماننان 7 وزبەكستان ازاماتى ەلگە ورالدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ەۆاكۋاتسيا نەگىزىنەن اۋە كەڭىستىگى ازاماتتىق اۆياتسيا ءۇشىن اشىق تۇرعان ەلدەر ارقىلى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيسترلىكتەن.
وزبەك تاراپى ايماقتاعى وزگە مەملەكەتتەردىڭ اۋە كەڭىستىگى اشىلعان ۋاقىتتا ەۆاكۋاتسيالىق ءىس-شارالاردى جالعاستىرادى.
ەسكە سالايىق، 3-ناۋرىزدا يرانداعى 13 وزبەكستاندىق تۇرىكمەنستان ارقىلى وتانىنا ورالدى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، وزبەكستان تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىستىڭ ءىرى قاقتىعىسقا ۇلاسۋىنا الاڭداۋلى.
كەشە وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيёيەۆ تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىسقا بايلانىستى جاۋاپتى مينيسترلىككە ەلدىڭ قورعانىس الەۋەتىن نىعايتۋدى تاپسىردى.
28-اقپاندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ حاتشىسى عيزات نۇرداۋلەتوۆكە تاياۋ شىعىستاعى احۋالدىڭ شيەلەنىسۋىنە بايلانىستى قاۋىپسىزدىك جونىندە تاپسىرما بەردى.
سونداي-اق 4-ناۋرىزدا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ كۇشتىك قۇرىلىمدارعا ينفراقۇرىلىم قاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋدى تاپسىردى.