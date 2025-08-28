وزبەكستان پرەزيدەنتى 523 ادامعا راقىمشىلىق جاسادى
استانا. KAZINFORM - شاۆكات ميرزيەيەۆ وزبەكستان رەسپۋبليكاسى تاۋەلسىزدىگىنىڭ 34 جىلدىعى قارساڭىندا «جازاسىن وتەپ جاتقان، جاساعان ىسىنە شىن وكىنگەن جانە تۇزەلۋ جولىنا نىق قادام باسقان ءبىر توپ ازاماتقا راقىمشىلىق جاساۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويدى، دەپ حابارلايدى ءو ر پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جارلىققا سايكەس، وزبەكستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 109-بابى 23-تارماعىنا نەگىزدەلە وتىرىپ، جازاسىن وتەپ جاتقان جانە جاساعان ىسىنە شىن وكىنگەن ءارى تۇزەلۋ جولىنا نىق قادام باسقان 523 ادامعا راقىمشىلىق جاسالدى.
راقىمشىلىق جاسالعانداردىڭ ىشىندە 195 ادام نەگىزگى جازادان تولىق بوساتىلدى، 147 ادام جازاسىن وتەۋدەن مەرزىمىنەن بۇرىن شارتتى تۇردە بوساتىلدى، 87 ادامنىڭ باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى جەڭىلىرەك جازاعا اۋىستىرىلدى. سونداي-اق 94 ادامنىڭ باس بوستاندىعىنان ايىرۋ مەرزىمى قىسقارتىلدى.
كەشىرىلگەندەردىڭ قاتارىندا 8 ءى شەتەل ازاماتى، 45 ءى ايەل، 31 ءى جاسى 60 تان اسقان ەر ادام، 220 ءى جاستار (ونىڭ ىشىندە 1 كامەلەتكە تولماعان). سونداي-اق 15 ادام تىيىم سالىنعان ۇيىمدار قىزمەتىنە قاتىسقاندار قۇرايدى.
جارلىقتىڭ ورىندالۋى اياسىندا كەشىرىلگەن ازاماتتاردى وتباسىنا جانە جاقىندارىنىڭ قاسىنا قايتارۋ، قوعامعا بەيىمدەلىپ، پايدالى ەڭبەكپەن اينالىسۋى، سالاۋاتتى ءومىر سالتىن جولعا قويۋى جانە قوعامدا لايىقتى ورىن تابۋىنا كومەك كورسەتۋ بويىنشا ءتيىستى مينيسترلىكتەر مەن ۆەدومستۆولارعا ناقتى تاپسىرمالار بەرىلدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، وزبەكستان باسشىسى ورازا ايت قارساڭىندا 488 ادامعا راقىمشىلىق جاساعانى جايلى جازعان ەدىك.